आयटीआयच्या  दीडशे वाढीव जागांना खो 

कोल्हापूर : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत (आयटीआय) यंदापासून 150 जागा वाढणार होत्या, तो प्रस्ताव मंजूर झाला, मात्र कोरोना संकट व पाठपुराव्याअभावी प्रस्ताव मंजूर होऊन निधी मिळाला नाही. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात या जागांना खो बसला आहे. स्थानिक उद्योजक, उत्पादन गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची मागणी करतात. असे कुशल मनुष्यबळ आयटीआयमध्ये तयार होते. येथे गरजेनुसार तांत्रिक कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाते. कोल्हापूरच्या जिल्हा आयटीआयमध्ये 31 प्रकारचे तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाते. त्यासाठी जवळपास दोन हजारांवर विद्यार्थी दरवर्षी प्रशिक्षण घेतात. त्यातील 1 हजार ते 1200 विद्यार्थी प्रशिक्षणानंतर नोकरी करतात. उर्वरित व्यवसायात जातात. यातील निम्म्यापेक्षा अधिक विद्यार्थी पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर आदी भागांतील कंपन्यांत नोकरीला जातात. त्यामुळे स्थानिक उद्योजकांची मनुष्यबळाची गरज भागणे मुश्‍कील होते. वरील बाब विचारात घेऊन आयटीआयने प्रत्येक ट्रेडच्या एक दोन तुकड्या वाढवण्यासाठी प्रशिक्षणार्थीच्या जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव गतवर्षी दिला होता. त्यासाठी 150 जागांचा हा प्रस्ताव होता. तो मंजूर झाला, मात्र राजकीय पाठपुरावा झाला नाही. परिणामी निधी आला नाही. कोरोनाच्या लॉकडाउनमुळे अनेक कंपन्यांचे काम बंद झाले. कंपन्यांनी पगार निम्मा देणे सुरू केले, संसर्गाचाही धोकाही वाढल्यामुळे परराज्यातील मजूर गावी गेले. अशावेळी कंपन्या सुरू झाल्या तरी त्यांना कुशल मनुष्यबळाची आवश्‍यकता भासणार आहे. "" वाढीव 150 जागांसाठी गतवर्षी प्रस्ताव पाठवला होता. तो मंजूर झाला, मात्र पुढे जागतिक बॅंकेकडून त्याला निधी मिळविण्याचे काम झाले नाही. अशात कोरोनामुळे फक्त प्रशासकीय काम सुरू आहे. शासनाकडून वाढीव जागांबाबत कोणतेही नवीन आदेश आलेले नाहीत.''

- प्राचार्य एस. बी. मुंडासे, आयटीआय.

