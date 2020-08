गडहिंग्लज : मुसळधार पावसाने ऊस भुईसपाट झाला आहे. गडहिंग्लज तालुक्‍यात सुमारे एक हजार हेक्‍टरवरील क्षेत्र बाधित झाले आहे. एकूण क्षेत्राच्या हे जवळपास 10 टक्के क्षेत्र आहे. ऊस पडल्याने उत्पादनात किमान 15 ते 20 टक्के घट होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोरील अडचणीत आणखी भरच पडली आहे. गडहिंग्लज तालुक्‍यात नऊ हजार 500 हेक्‍टर क्षेत्रावर ऊस आहे. चित्री प्रकल्पामुळे हिरण्यकेशी नदी बारमाही वाहते. या मुबलक पाण्यामुळे उसाच्या क्षेत्रात वाढ झाली आहे. नगदी पीक असल्याने शेतकऱ्यांचाही उसाकडेच कल आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक चक्र बऱ्यापैकी उसावरच अवलंबून आहे. यंदा वळवाचा झालेला चांगला पाऊस आणि पोषक हवामानामुळे उसाची वाढ चांगली झाली आहे. दरम्यान, गेल्या चार-पाच दिवसांपासून पावसाचा जोर वाढला आहे. पहिल्या दोन दिवसात मुसळधार पाऊस झालाच; पण त्यासोबत सोसाट्याचा वाराही होता. या वाऱ्याने ऊस पिकाचे मोठे नुकसान केले आहे. सुमारे एक हजार हेक्‍टरवरील ऊस भुईसपाट केला आहे. ऊस एकदा पडला, की त्याची म्हणावी तशी वाढ होत नाही. खोडव्यापेक्षा लावणीचा ऊस अधिक पडल्याचे दिसून येत आहे. पडलेल्या उसाचे डोळे जमिनीला टेकल्यामुळे त्याला फुटवा येण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. शिवाय उंदरांचा प्रादुर्भाव वाढणार आहे. त्यामुळेही उत्पादनात घट येऊ शकते. पडलेल्या उसात जाता येत नाही. त्यामुळे पाणी पाजणे, खते टाकण्यास अडचणी येतात. या साऱ्याचा परिणाम वाढ खुंटण्यावर आणि त्यातून उत्पादन घटण्यावर होतो. तोडणीलाही येणार अडचणी...

आता ऊस पडला आणि प्रश्‍न संपला असे होत नाही. त्याच्या तोडणीपर्यंत अडचणी कायम असतात. कारण, तोडणी मजूर पडलेला ऊस तोडण्यास तयार नसतात. साहजिकच अशा उसाची तोडणी उशिरा होते. शिवाय मजुरांकडून ऊस तोडणीसाठी अन्य उसाच्या तुलनेत जादा रकमेची मागणी केली जाते. आधीच उत्पादन घटलेले असताना पुन्हा शेतकऱ्यांना भुर्दंड सहन करावा लागतो. उत्पन्न कमी होणार

यंदा ऊस चांगला आला होता; पण वाऱ्यामुळे 28 गुंठ्यावरील ऊस पडला आहे. पाऊस जास्त झाला तर फार फरक पडत नाही; पण वाऱ्याने नुकसान केले आहे. पडलेल्या उसाला मूळ सुटणे, उंदीर लागण्याचे प्रकार होतात. त्यामुळे उत्पन्न कमी होणार आहे.

- अशोक पाटील, शेतकरी, हरळी बुद्रुक, ता. गडहिंग्लज

