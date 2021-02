कोल्हापूर जिल्हा बॅंकेत बिनविरोधसाठी महाडिक-पीएन पाटील यांची भूमिका ठरणार महत्त्वाची

कोल्हापूर ः जिल्ह्यातील दहापैकी तब्बल सहा आमदार संचालक असलेल्या जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचे आमदार पी. एन. पाटील, माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. बॅंकेचे नेतृत्व सध्या राष्ट्रवादीचे नेते आणि ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ करतात. बॅंकेची निवडणूक कोणत्याही परिस्थितीत बिनविरोध करायची यासाठी श्री. मुश्रीफ प्रयत्नशील आहेत. तर "गोकुळ'मध्ये श्री. मुश्रीफ यांनी सहकार्य करावे, असे प्रयत्न महाडिक-पी. एन. पाटील यांच्याकडून सुरू आहेत. ही तडजोड कितपत यशस्वी होईल, यावर जिल्ह्याचेही राजकारण अवलंबून आहे. बॅंकेच्या 21 संचालकांपैकी राष्ट्रवादीचे सात, जनसुराज्य व शिवसेनेचे प्रत्येकी दोन, भाजपचा एक तर उर्वरित संचालक कॉंग्रेसचे आहेत. कॉंग्रेसच्या संचालकांपैकी विद्यमान उपाध्यक्ष अप्पी पाटील यांचे संचालकपद 23 सप्टेंबर 2019 पासून रद्द करण्यात आले आहे. जिल्ह्याचे प्रमुख आर्थिक सत्ता केंद्र असलेले "गोकुळ' व जिल्हा बॅंकेचे राजकारण एकमेकाला पूरक असे आहे. महाडिक-पीएन हे "गोकुळ'चे नेतृत्व करतात तर पाच वर्षात केलेला पारदर्शी कारभार आणि त्यामुळे गतवैभव मिळालेली जिल्हा बॅंक कोणत्याही परिस्थितीत ताब्यात रहावी यासाठी श्री. मुश्रीफ आग्रही आहेत. बॅंकेने पाच वर्षात भाग भांडवल, ठेवी, कर्ज वाटप, नफ्यात लक्षणीय प्रगती केली आहे. त्याशिवाय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, बोनस, रजेचे पगार आणि अनुकंपावरील नियुक्‍त्या करून हे प्रश्‍नही श्री. मुश्रीफ यांनी मार्गी लावले आहेत. त्यातून आज बॅंक राज्यातील अव्वल जिल्हा बॅंक म्हणून ओळखली जात आहेत. अशा परिस्थितीत बॅंकेची निवडणूक लागणे आणि त्यावर लाखो रुपये खर्च करणे हे श्री. मुश्रीफ यांनाही मान्य नाही. राष्ट्रवादीसोबत सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसच्या संचालकांनीही श्री. मुश्रीफ यांना चांगली साथ दिली. त्यामुळे बॅंकेच्या प्रगतीत आणि निर्णय क्षमतेतही कॉंग्रेसने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. कारभारच चांगला चालला असेल तर बॅंकेची निवडणूक बिनविरोध करायला महाडिक-पीएन यांचीही तयारी आहे. तथापि यात अडथळा "गोकुळ'चा आहे. "गोकुळ'विरोधात पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी उघडलेल्या मोहिमेला श्री. मुश्रीफ यांचा यापूर्वी पाठिंबा राहिला आहे. सध्या श्री. मुश्रीफ यांनी "गोकुळ'च्या राजकारणावर कोणतेही भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे योग्य वेळी श्री. मुश्रीफ आपले पत्ते खोलतील अशी शक्‍यता आहे.

"गोकुळ' व केडीसी' बाबत यापूर्वीच श्री. मुश्रीफ यांनी महाडिक-पीएन यांच्याशी बंद खोलीत चर्चा केल्याचे समजते. याची फलनिष्पत्ती काय निघणार, हे या दोन संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर स्पष्ट होईल. सद्यस्थितीत केडीसीत श्री. मुश्रीफ यांना महाडिक-पीएन यांची तर "गोकुळ' मध्ये या दोघांना श्री. मुश्रीफ यांची साथ हवी आहे.

मुश्रीफांकडून चाचपणी

"गोकुळ'च्या निवडणुकीबाबत श्री. मुश्रीफ यांनीही चाचपणी सुरू केल्याचे समजते. याचाच एक भाग म्हणून मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहात बैठकीसाठी उपस्थित असलेले माजी आमदार सत्यजित पाटील-सरूडकर यांनी "गोकुळ'मध्ये काय करणार ? असा प्रश्‍न श्री. मुश्रीफ यांनी विचारल्याचे समजते. त्याचबरोबर सेनेचे दुसरे माजी आमदार चंद्रदीप नरके यांच्याशीही त्यांनी चर्चा केल्याचे वृत्त आहे. श्री. नरके यांनी विधानसभेतील पराभवानंतर "गोकुळ'च्या राजकारणातून अलिप्त रहाणे पसंत केल्याचे सर्वसाधारण सभेतील त्यांच्यासह त्यांना मानणाऱ्यांच्या अनुपस्थितीवरून बोलले जाते. विनय कोरे यांची मागणी

"गोकुळ'च्या संचालक मंडळातील दोन विद्यमान संचालकांना आमदार डॉ. विनय कोरे यांचा विरोध आहे. त्यांना बदलला मग मी तुमच्यासोबत असा ठेका त्यांनी लावला आहे. त्यावर डॉ. कोरे यांनाच एखादी जागा देऊन त्यांना शांत करण्याची तयारी सत्तारूढ गटाच्या नेत्यांनी दर्शवली आहे. ही तडजोड यशस्वी झाल्यास डॉ. कोरे हेही सत्तारूढ गटासोबत राहतील. पण मुश्रीफ-कोरे यांची मैत्री पाहता मुश्रीफ यांच्या निर्णयावर श्री. कोरे यांची भूमिका अवलंबून असेल.

