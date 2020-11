दिवाळीत महाद्वार रोड बंद करू नये, चेंबर ऑफ कॉमर्सचे महापालिकेस निवेदन

कोल्हापूरः दिवाळीनिमित्त महाद्वार रोड, ताराबाई रोड, गुजरी, भाऊसिंगजी रोड व जोतिबा रोड बंद करू नये, तसेच व्यवसाय परवाना नूतनीकरण फी वरील आकारण्यात येणारा दंड माफ करावा, अशी मागणी कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स ऍण्ड इंडस्ट्रीजच्या शिष्टमंडळाने आज महापालिका उपायुक्त निखिल मोरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.

महापालिकेने दोन वर्षांपासून केलेल्या नियोजनाप्रमाणे यंदाही दिवाळीनिमित्त महाद्वार रोड, ताराबाई रोड, गुजरी, भाऊसिंगजी रोड व जोतिबा रोड येथील फेरीवाल्यांचे योग्य नियोजन करावे. ऑनलाईन व्यवहारामुळे व्यापार कमी होत आहे. महाद्वार रोड, ताराबाई रोड, गुजरी, भाऊसिंगजी रोड, जोतिबा रोड फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केल्याने व्यापाऱ्यांच्या दुकानापर्यंत माल आणता येत नाही. व्यापारी व ग्राहक या दोघांचीही गैरसोय होते. व्यापाऱ्यांचे नुकसान होते. रुग्णाला दवाखान्यात रुग्णवाहिकेने जाण्या-येण्यासाठी, अग्निशामक दलाची गाडी व पोलिस व्हॅन येण्याचे दृष्टीने मोकळा रस्ता असावा.

पालिकेचे इस्टेट अधिकारी सचिन जाधवही उपस्थित होते.

शिष्टमंडळात चेंबरचे अध्यक्ष संजय शेटे, मानद सचिव वैभव सावर्डेकर, नगरसेवक किरण नकाते, संचालक अजित कोठारी, प्रशांत शिंदे, संपत पाटील, संभाजीराव पोवार, अनिल धडाम, जयंतभाई गोयाणी, बबन महाजन, संदीप वीर, विजय नारायणपुरे आदी उपस्थित होते. निवेदनातील मागण्या अशा ः

चेंबर्स ऑफ कॉमर्सतर्फे केलेल्या मागण्या अशा ः परवानाधारक फेरीवाले यांना आखून दिलेल्या जागेत बसण्याची व्यवस्था करावी, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गर्दी होणाऱ्या ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त द्यावा, पेट्रोलिंग व्हावे, मास्क न वापरणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई करावी, महाद्वार रोड, ताराबाई रोड, गुजरी, भाऊसिंगजी रोड व जोतिबा रोड या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे बॅरिकेडस्‌ लावू नयेत.



