माहेरी आली अन्‌ पतीसह झाली पॉझिटिव्ह 

धामोड : कंदलगाव (ता. राधानगरी) येथे मुंबई येथून माहेरी आलेल्या महिला व पतीला कोरोनाची लागण झाली. आज सकाळी त्यांचा अहवाल आला. एक महिन्यानंतर परिसरात पुन्हा येथे रुग्ण सापडला आहे. कंदलगाव हे सदर महिलेचे माहेर आहे. सासर रत्नागिरी जिल्ह्यातील आहे. सध्या ती पतीसह मुंबई येथे स्थायिक आहे; तर तीन दिवसांपूर्वी दोन जण खासगी बसमधून आले होते. या बसमधील काही प्रवासी कोरोनाबाधित असल्याने त्यांच्या संपर्कातूनच संबंधित दांपत्याला कोरोना संसर्ग झाला. महिन्यापूर्वी याच परिसरातील कामानिमित्त मुंबईस असणाऱ्या सुमारे नऊ जणांचे कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आले होते. मात्र, तेथील दक्षता कमिटीने सर्व प्रकारची दक्षता घेत सदर दांपत्याला संस्थात्मक अलगीकरण केंद्रात दाखल करून त्यांच्या घशातील स्वॅब तपासणीस पाठविला होता. त्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांना पुढील उपचारांसाठी राधानगरी कोविड उपचार केंद्रात दाखल केले आहे. धामणी खोऱ्यात मुंबईहून आलेल्या 14 लोकांना कोरोनाची लागण झाली होती. त्यामुळे कोरोनाची संख्या आता 16 वर पोचली आहे. दृष्टिक्षेप

- रविवारी सकाळ आला अहवाल

- राधानगरी तालुक्‍यात महिन्यानंतर नवीन रूग्ण

- बसमधील काही प्रवासी बाधीत असल्याने लागण

- राधानगरी कोविड उपचार केंद्रात केले दाखल

- धामणी खोऱ्यात रूग्णांची संख्या पोचली 16 वर

