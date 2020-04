आंबा हंगाम अडकला लॉकडाऊनमध्ये

कोल्हापूर : कोरोनाचे भयावह संकट दूर करण्याचा भाग म्हणून देशभर लॉकडाऊन सुरू आहे. त्याचाच भाग म्हणून मालवाहतूक बंद आहे. त्याचा फटका आंब्या व्यवसायाला बसला आहे. केवळ चार महिन्यापुरता असलेला आंबा हंगाम लॉकडाऊनमध्ये अडकला आहे. परिणामी कोल्हापूर बाजारपेठेत हापूस आंबा जेमतेम आहे. तर पर्यायी हापूस मानला जाणारा दक्षिणेकडील आंबा यंदाच्या हंगामात येणेच मुश्‍कील असल्याचे, मत व्यापारी वर्तळातून व्यक्त होत आहे. शाहू मार्केट यार्डातील घाऊक फळ बाजारपेठेत दरवर्षी जवळपास दोन लाख आंब्याच्या पेट्या व बॉक्‍स खरेदी विक्री व्यवहार होतात. जवळपास तीन ते चार कोटींची उलाढाल होते. अशा स्थित यात 70 टक्के आंबा सावंतवाडी, मालवण, देवगड, दोडामार्ग तसेच रत्नागिरी, देवरूख, संगमेश्‍वर आदी भागातून येतो. कोकणी हापूस म्हणून या आंब्याला पेटीचा भाव 1500 रूपयांच्या आसपास असतो. पाच डझनाची पेटी असते, या आंब्याला सर्वच स्तरातील ग्राहकांतून मोठी मागणी असते. मात्र, भाव परवडत नसल्याने हंगामात एक दोन पेट्या आंबे कोकणी हापूस घेतले जाते. त्यानंतर खरेदी करायची झाल्यास स्वस्तातील हापूस म्हणून परप्रांतीय हापूस आंब्याला मागणी असते. यात कारवार, धारवाड, गोवा, हैद्राबाद, चेन्नई याभागातून हापूस आंबा येतो तो देठा जवळ लाल असतो. बुडाला हिरवट रंग तर मध्यभागी पिवळा, असा संमिश्र रंगाचा आंबा हा कोकणी हापूसच्या तुलनेत स्वस्त असतो. तो पाच डझन पेटी 500 ते 800 रूपयाला मिळत असल्याने त्याला चांगली मागणी असते. जवळपास प्रत्येक हंगामात 30 टक्के हाच आंबा विक्री होतो. यंदा मात्र कोरोनामुळे परिस्थिती वेगळी आहे, लॉकडाऊनमुळे माल वाहतुक बंद असल्याने कोकणाकडील माल एक दोन गाडी येतो. तेवढा त्याचे भाव एक डझन बॉक्‍ससाठी 200 ते 550 रूपये आहेत तर दक्षिणकडील आंबा यंदा तुरळक आवकही नाही. त्यामुळे जो आंबा खावा लागेल तो हौसे पुरता खाता येणार आहे. 3 मे नंतर लॉकडाऊन उठाला तरच साधारणतः 10 मे नंतर दक्षिणकडील आंब्याची आवक होऊ शकते, अशी माहिती व्यापाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे. दृष्टीक्षेप :

- दरवर्षी दोन लाख आंब्याच्या पेट्या, बॉक्‍स येतात

- तीन-चार कोटींची उलाढाल

- दक्षिणेकडून तुरळक आवकही नाही

- लॉकडाऊन उठल्यानंतरच होणार मोठी आवक



Web Title: The mango season got stuck in lockdown