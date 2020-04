मास्क, हाताला ग्लोज न घालणाऱ्या वर कारवाई

कोल्हापूर : शहरातील भाजी विक्रेत्यांनी तोंडाला मास्क आणि हाताला ग्लोज घालणे बंधनकार असून मास्क, ग्लोज न घालणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी आज दिली. शहरातील भाजी मंडईमध्ये गर्दी होत असून कितीही नियोजन करुन दिले तरी नागरिक आणि विक्रेत्यांकडूनही त्याची नीट अंमलबजावणी होत नसल्याने या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शहरातील भाजी आणण्यासाठी होत असलेली गर्दी हा एक डोकदुकीचा विषय बनला आहे. आजूबाजूच्या ग्रामीण भागात "लॉक डाऊन'ची कडक अंमलबजावणी सुरु असताना शहरात मात्र भाजी विक्री आणि भाजी खरेदीच्या नावाखाली दररोज गर्दी होत आहे. महापालिकेने गर्दी टाळण्यासाठी आतापर्यंत विविध प्रकारचे नियोजन केले होते. पण हे सर्व नियोजन सपशेल फेल गेल्याने आता नवे नियम लागू केले जात आहेत. मंडईतील भाजी विक्री बंद करुन आयुक्त कलशेट्टी यांनी तात्पुरत्या स्वरुपात मंडई आता रस्त्यावर आणली, प्रत्येक विक्रेत्यांमध्ये 25 ते शंभर फुटाचे अंतर असावे, खरेदी करणाऱ्यासाठी चौकोन आकून दिले, तरीदेखील नागरिकांची गर्दी कांही केल्या कमी व्हायला तयार नाही. त्यानंतर फिरुन भाजी विक्री करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पण येथेही गर्दी होत असल्याने थेट कारवाईचे धोरण अवलंबिले आहे. भाजी विक्री हातगाडी अथवा टेम्पोतूनच करायची असून विक्रेत्यांनी फिरते रहायचे आहे. भाजी खरेदीसाठी एका कुटूंबातील एकानेच बाहेर पडायचे आहे. या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आयुक्तांनी प्रत्येक विभागीय कार्यालयानुसार भरारी पथके नेमली आहेत.

Web Title: Mask, the action on the hand that does not wear gloves