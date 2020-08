गणेशोत्सवात मटकेवाले,  अवैध व्यावसायिकांच्या छबीही पडद्याआड 

कोल्हापूर : कोल्हापूरचा गणेशोत्सव म्हणजे उत्साहाला उधाण, त्यात तोंडावर महापालिकेची निवडणूक म्हटल्यावर हौशे-नवशे आणि इच्छुकांबरोबरच मटकेवाले, अवैध व्यवसायाशी संबंधित असलेल्यांसाठी पर्वणीच पण यंदाच्या गणेशोत्सवात या राजकीय वातावरणाला ब्रेक लागला. परिणामी शहराच्या कोपऱ्या कोपऱ्यांवर दिमाखात झळकणारे आणि आपणच या समाजाचे तारणहार असल्याचा आव आणणाऱ्या अवैध व्यावसायिकांच्या छबीही पडद्याआड गेल्या आहेत.

गेल्यावर्षी जिल्ह्यात झालेल्या महापूर आणि अतिवृष्टीचे सावट गणेशोत्सवावर होते, तर यावर्षी कोरोनाच्या जागतिक महामारीमुळे गणेशोत्सव अतिशय साध्या पध्दतीने साजरा करून राज्याला आदर्श घालून देण्याचा उपक्रम शहर व जिल्ह्यातील मंडळांनी घेतला. त्याचे स्वागत होत आहे. ग्रामीण भागात तर आवाहन न करताही अनेक गावांत "एक गाव एक गणपती' उत्स्फूर्तपणे बसवला. शहरात तर महापालिकेची निवडणूक तोंडावर असतानाही मंडळांनी मूर्तीची उंची छोटी करण्याबरोबरच देखावेही सादर न करण्याचा आणि आगमन व विसर्जनाची मिरवणूक न काढण्याचा निर्धार करून कोरोनाचा समूह संसर्ग टाळण्याच्या प्रशासनाच्या आवाहनाला चांगली साथ दिली आहे.

कोल्हापूरचा गणेशोत्सव हा नेहमीच वैशिष्ट्यपूर्ण आणि भारदस्त राहिला आहे. समाज प्रबोधन देखाव्यांबरोबर विविध सामाजिक उपक्रम राबवून गणेशोत्सव साजरा करण्याची कोल्हापूरची परंपरा आजही कायम आहे. तथापि काही वर्षापासून या उत्सवाला मटकेवाले, अवैध व्यवसायाशी संबंधित लोकांचा मोठा "आधार' मिळू लागला आहे. त्यातून अशा लोकांच्या प्रतिमा शहराच्या कानाकोपऱ्यात झळकू लागल्या. एका उपनगरातील मंडळाचा तर एक मटकेवाला मोठा आधारच बनला होता, हजारोंच्या पटीत वर्गणी दिल्याने खऱ्या अर्थाने काम करणारा सामाजिक कार्यकर्ता बाजूला आणि अशा मटकेवाल्याचा फोटो दर्शनी भागावर हे चित्र पाहायला मिळत होते. या प्रवृत्तीलाही यावर्षीच्या गणेशोत्सवात कोरोनामुळे चाप बसला आहे. महापालिका निवडणूक

तोंडावर असूनही

यावर्षी महापालिकेची निवडणूक आहे. दर पाच वर्षांनी निवडणुकीच्या तोंडावर येणाऱ्या शहरातील गणेशोत्सवाचा झगमगाट काही औरच असायचा. विद्यमानांबरोबरच इच्छुक, हौशे, नवशे आणि मटका व्यवासायाशी संबंधित लोकांसाठी हा उत्सव म्हणजे एक पर्वणीच असायची. मोठ्या रकमेच्या वर्गणी देऊन मंडळाच्या परिसरात अशा व्यक्तींच्या झळकणाऱ्या प्रतिमा बघून खऱ्या कार्यकर्त्यांसह सामान्यांनाही तिरस्कार वाटायचा, पण यावर्षी या प्रथेलाही ब्रेक लागला आहे.

