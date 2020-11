इचलकरंजीतील गाळेधारकांच्या प्रश्नावर दिवाळीनंतर बैठक

इचलकरंजी : जलशुद्वीकरण केंद्रालगत बांधलेल्या गाळ्यावरून वाद निर्माण झाल्याने सोमवारी प्रांत कार्यालयात या प्रश्‍नी बैठक आयोजित केली. मात्र बैठकीस प्रांताधिकारी आणि गाळेधारक उपस्थित नव्हते. त्यामुळे आमदार प्रकाश आवाडे यांनी दिवाळीनंतर बैठक घेऊन शहराच्या दृष्टीने योग्य तो कायदेशीर तोडगा काढण्याची मागणी मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली. जलशुद्धीकरण केंद्रालगत कापड व्यापाऱ्यांनी गाळे उभारले आहेत. नगरपालिकेने तेथे मुव्हेबल गाळे उभारणीस परवानगीही दिली होती; मात्र मुख्य रस्त्यालगत पक्के बांधकाम होत असल्याने आमदार प्रकाश आवाडे यांच्यासह विविध स्तरातून त्याला विरोध झाला. परिणामी नगरपालिका प्रशासनाने गाळे बांधकाम थांबवण्याचे आदेश दिले. या विरोधात गाळेधारकांनी नगरपालिकेवर मोर्चा काढला आणि आत्मदहनाचाही प्रयत्न केला. या पार्श्‍वभूमीवर सोमवारी प्रांत कार्यालयात आमदार प्रकाश आवाडे यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन केले. मात्र बैठकीस प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात आणि गाळेधारक प्रतिनिधीही उपस्थित नव्हते. आमदार आवाडे म्हणाले, "पालिकेने मुव्हेबल गाळे उभारणीस परवानगी दिली असताना गाळ्याचे पक्के बांधकाम सुरू आहे. या ठिकाणी गाळे उभारणीस महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणानेही विरोध केला होता. मुख्य रस्त्यालगत गाळे उभारणे म्हणजे नागरिकांचे आरोग्य आणि वाहतुकीला धोकादायक असल्याने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी दिवाळीनंतर बैठक घेण्याची मागणी मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर यांच्याकडे केली.''

शिरस्तेदार उदयसिंह गायकवाड, नगरसेवक सुनील पाटील, राजू बोंद्रे, बाळासाहेब कलागते, श्रीरंग खवरे, मिळकत विभागाचे सी. डी. पवार उपस्थित होते. फेरीवाला समितीच अस्तित्वात नाही

मुव्हेबल गाळेधारकांसाठी असणारी नगरपालिकेची फेरीवाला समितीच सध्या अस्तित्वात नाही. त्यामुळे जलशुद्धीकरण केंद्रालगत गाळे उभारणीसाठी कार्यरत असलेली समिती कशाच्या आधारावर काम करत आहे. चुकीच्या पद्धतीने हे काम सुरू असल्याने नगरपालिकेने नवीन समिती नियुक्त करावी आणि कायदेशीर प्रक्रिया राबवावी, असे आमदार आवाडे यांनी सांगितले. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

