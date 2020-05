22 हजारांवर ग्राहकांचे ऍपद्वारे मीटर रीडिंग 

कोल्हापूर : महावितरणच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत कोल्हापूर परिमंडलातील 22 हजार 728 वीज ग्राहकांनी पोर्टल व मोबाईल ऍपद्वारे एप्रिलचे मीटर रीडिंग स्वत:हून पाठविले आहे. राज्यातील वीज ग्राहकांचा हा आकडा 3 लाख 63 हजार असून, पुणे परिमंडलातील सर्वाधिक 69 हजार 912, तर कल्याण परिमंडलातील 58 हजार 210 वीज ग्राहकांचा त्यात समावेश आहे. महावितरणने 23 मार्चपासून वीज ग्राहकांकडे जाऊन मीटर रीडिंग घेण्याची प्रक्रिया तात्पुरती बंद केली आहे. संचारबंदीत मीटर रीडिंग उपलब्ध होणे शक्‍य नसल्याने वीजग्राहकांनी सरासरीनुसार वीज बिल पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, महावितरणची www.mahadiscom.in वेबसाईट व "महावितरण' मोबाईल ऍपद्वारे वीजग्राहकांना मीटरच्या रीडिंगचे फोटो पाठवून स्वतः रीडिंग घेण्याची सोय उपलब्ध आहे. रीडिंगप्रमाणे वीजवापराचे अचूक बिल तयार करण्यासाठी जास्तीत जास्त वीजग्राहकांनी मीटरच्या रीडिंगचे फोटो पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्याला वीज ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. मीटर रीडिंग पाठविलेल्या वीज ग्राहकांची संख्या अशी : पुणे परिमंडल - 69912, कल्याण- 58210, भांडूप- 37543, नागपूर- 27720, नाशिक- 25831, , बारामती- 20941, जळगाव- 17664, औरंगाबाद- 16374, अकोला- 13767, अमरावती- 13540, चंद्रपूर- 8824, कोकण- 8542, नांदेड- 7348, गोंदिया- 7268, लातूर परिमंडल - 6963.



Web Title: Meter readings sent by the app to over 22,000 customers