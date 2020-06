आरेतील कुटुंबांना स्थलांतच्या सुचना

हळदी ः आरे (ता. करवीर जि. कोल्हापूर) येथे गेल्यावर्षी आलेल्या महापुराच्या पार्श्‍वभूमीवर तहसीलदार शीतल मुळे-भामरे यांनी भेट देऊन पूरस्थिती संदर्भात केलेल्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला.

महापुरामध्ये आरे गावाला फटका बसला होता. गावच्या एका बाजूने तुळशी नदी व दुसऱ्या बाजूने भोगावती नदी वाहते. दोन्हींच्या पाण्याने महापुराचा वेढा दिल्याने बरेच दिवस गावाचा संपर्क तुटला होता. जवळपास 330 कुटुंबांना स्थलांतरित केली होते. लोकांची घरे पडली तसेच काही घरांच्या भिंती पडल्यामुळे भांडी, कपडे, धान्य वाहून गेल्याने त्यांना आर्थिक फटका बसला होता. या सगळ्या अनुभवाचा विचार करून या वर्षीचा पुराचा संभाव्य धोका ओळखत कुटुंबांना स्थलांतर करण्यासंदर्भात नियोजन सुरू आहे. पावसाचे प्रमाण वाढून महापूरसदृश स्थिती येण्यापूर्वीच कुटुंबांनी स्थलांतरित व्हावे, तसेच शाळा, समाज मंदिरे, खासगी रिकाम्या इमारती या ठिकाणी स्थलांतरित कुटुंबाची राहण्याची सोय ग्राम प्रशासनामार्फत करावी, अशा सूचना तहसीलदार यांनी दिल्या.

करवीर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी सचिन घाडगे, मंडल अधिकारी प्रवीण माने, सरपंच साक्षी कुंभार, उपसरपंच मनीषा खराडे, तलाठी नरेंद्र झुंबड, आरोग्य सेवक प्रतीक कुमठेकर, ग्रामसेवक दीपा यादव, कृषी सहायक सतीश वर्मा व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

Web Title: Migration suggestions to families in Are