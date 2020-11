आजरा कारखाना पुढील हंगामात सुरू करणार : मुश्रीफ

आजरा : आजरा साखर कारखाना पुढील हंगामात सुरू करण्यावर भर राहील. यंदा विलंब झाल्याने कारखाना सुरू करण्यास मदत करता आली नाही, पण पुढील वर्षी कारखाना सुरु करणार असल्याची ग्वाही सभासदांना देत असल्याचे वक्तव्य ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात दिली. मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, ""यंदा उसाचे पीक चांगले आहे, पण कोरोनामुळे टोळ्या मिळणे कारखाना प्रशासनाला अडचणीचे झाले आहे. अधिक पैसे देउन टोळ्यांची पळवा-पळवी होणार आहे. त्यामुळे कारखानदारी समोर अडचणी वाढल्या आहेत.'' थकीत कर्जापोटी आजरा कारखाना जिल्हा बॅंकेने ताब्यात घेतला आहे. बॅंकेने कारखाना भाडेतत्त्वावर चालवण्यास देण्यासाठी दोन वेळा निविदा काढल्या, पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. पुण्यातील एका पार्टीने निविदा भरली होती, पण ती पार्टी सक्षम नसल्याने बॅंकेने विचार केला नाही. कारखान्याला राज्यशासनाची थकहमी मिळावी. जिल्हा बॅंकेने त्यासाठी सहकार्य करावे, यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून प्रयत्न सुरू होते. संचालकांबरोबर कामगारांची धडपड सुरू होती. यासाठी ज्येष्ठ नेते शरद पवार, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची भेट घेण्यात आली. त्यांनीही या प्रश्‍नात लक्ष घातले होते. कारखान्याचे अध्यक्षपद शिवसेनेकडे असल्याने व राज्यात महाआघाडी सरकार असल्याने कारखाना यंदाच्या गळीत हंगामात सुरू होण्याची आशा निर्माण झाली होती, पण जिल्हा बॅंकेने कर्ज देण्यात तांत्रिक अडचणी सांगितल्याने स्वबळावर कारखाना सुरू झाला नाही. या पार्श्‍वभूमीवर ग्रामविकासमंत्री व बॅंकेचे अध्यक्ष हसन मुश्रीफ यांनी केलेल्या वक्तव्यावर तालुक्‍यात चर्चा सुरू झाली आहे. kolhapur

Web Title: Minister Mushrif Said, Ajara Factory Will Start Next Season Kolhapur Marathi News