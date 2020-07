गावात खळबळ : टोपमधिल एकाला कोरोनाची लागण...

टोप (कोल्हापूर) : येथील एका ४५ वर्षीय महिलेचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याने, टोपमधील कोरोना बाधीतांचा आकडा तीन वर पोचला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्यात खळबळ उडाली. ट्रान्स्पोर्ट व्यावसायीक व डॉक्टरचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर, त्यांच्या संपर्कातील कालच काही रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्याने, नागरिकांना काहिसा दिलासा मिळाला होता. पण आज सकाळी एका ४५ वर्षीय महिलेचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यामुळे पुन्हा खळबळ उडाली. ही महिला पहिल्यापासूनच आजारी असल्याने काही दिवसापुर्वी गावातील एका मध्यवस्तीतील असणाऱ्या एका डाँक्टरकडे तपासणी केल्याचे असल्याचे समजेते. तसेच ५ तारखेला रक्षा विर्सजण कार्यक्रमास भुये येथे गेल्या होत्या. हेही वाचा- दुर्दैव ; त्या’ चिमुरड्याचे आठ सवंगडी कोरोनाने बाधित.... - त्यांनी बावडा येथील लाईन बझार येथेही तपासणी केली होती. त्यानंतर त्यांना अधिकच अत्यवस्थ वाटु लागल्याने येथुन त्यांना काही दिवसापुर्वीच सिपिआर ला दाखल केले होते. त्यावेळी त्यांचा स्वँब घेण्यात आला. आज शनिवार सकाळी त्याचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला. यामुळे गावात पुन्हा भितिचे वातावरण पसरले आहे. त्याच्या संपर्कात आलेल्या लोकांची यादी मोठी असल्याचे समजते. त्याची माहिती घेण्याचे काम ग्रामपंचायत प्रशासन व आरोग्य विभागाकडून सुरु आहे. संपादन - अर्चना बनगे

Web Title: more corona patient found in kolhapur stir among the citizens