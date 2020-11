दुर्दैवी ; विजेच्या धक्क्याने सासू -सुनेचा मृत्यू

कोल्हापूर : गडमुडशिंगी (ता. करवीर) येथे आज सकाळी विद्युत खांबावर तार तुटल्याने कपडे धुण्यासाठी गेलेल्या सासू- सुनेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मीना येडेकर (५५) आणि अनुराधा येडेकर (२७) अशी त्यांची नावे आहेत. वारंवार तक्रारी करूनही धोकादायक बनलेल्या खांबावरील विद्युत तारे संदर्भात उपाययोजना न केल्याने ही घटना घडली. याबाबत महावितरणवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा, तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, असा पवित्रा नातेवाईक व ग्रामस्थांनी घेतला. त्यामुळे सीपीआरमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याबाबत घटनास्थळ व पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, गडमुडशिंगी येथील गावभागातील आडाच्या बाजूला ओढा आहे. या ओढ्यात दररोज महिला कपडे धुण्यासाठी जातात. आज सकाळी नेहमीप्रमाणे सासू मीना येडेकर या सुन अनुराधा सोबत या ओढ्यावर कपडे धुण्यासाठी गेल्या होत्या. ओढ्यावरून मोठ्या पोल वरून विद्युत वाहिनी गेली आहे. ही विद्युत वाहिनी अचानक तुटून ओढ्यात पडली. तसा त्या दोघींना विजेचा धक्का बसला. ही घटना परिसरातील शेतकऱ्यांच्या लक्षात आली. त्यांनी याची माहिती महावितरण'ला दिली. त्यांनी विद्युत पुरवठा खंडित केला. पण त्या दोघींचा जागेवरच मृत्यू झाला होता. या दुर्दैवी घटनेबाबत नातेवाईक व ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शिवसेना व शेतकऱ्यांच्या वतीने धोकादायक बनलेली विद्युत वाहिनी आणि खराब झालेला पोल तातडीने बदला. याबाबत वारंवार तक्रार करूनही महावितरण'ने याची दखल घेतली नाही. महावितरणवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे. अन्यथा मृतदेह ताब्यात घेणार नाही. असा पवित्रा नातेवाईक व ग्रामस्थांनी घेतला. त्यामुळे सीपीआर शवविच्छेदन विभागा जवळ काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. हे पण वाचा - गळीत हंगाम समारंभानंतर आमदार पी. एन. पाटील यांचा अधक्षपदाचा राजीनामा घटनास्थळी गांधीनगर पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दीपक भांडवलकर यांनी भेट दिली. त्यांनी ग्रामस्थ आणि शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख राजू यादव, पोपट दांगट यांच्याशी चर्चा केली. याबाबत महावितरण वर वेळेत गुन्हा दाखल झाला नाही तर दिवाळी दिवशी हुपरी कोल्हापूर रस्ता रोको करणार असा इशारा शिवसेना व ग्रामस्थांनी पोलिस प्रशासनाला दिला. या प्रकरणी वेळेत कारवाई करू असे, आश्वासन भांडवलकर यांनी दिले. त्यानंतर नातेवाईकांनी मृतदेह ताब्यात घेतला. उपस्थित ग्रामस्थांमध्ये संतोष कांबळे, रावसाहेब पाटील, माजी सरपंच आप्पासाहेब धनवडे, रतन कांबळे आदींचा समावेश होता. संपादन - धनाजी सुर्वे

