राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांना मातृशोक...

कोल्हापूर - आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर व संजय पाटील - यड्रावकर यांच्या आई श्रीमती सावित्री शामराव पाटील यड्रावकर यांचे आज मंगळवारी सकाळी ६.३० वाजता वार्धक्याने दुःखद निधन झाले. या घटनेमुळे यड्रावकर कुटुंब दुःखात आहे. परंतु सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर संचार बंदी लागु आहे. त्यामुळे लोकांनी अंत्यविधी मध्ये सहभागी होण्यासाठी येऊ नये,निवडक दहा-पंधरा नातेवाइकांसह हा अंत्यविधी होणार आहे. शासनाने घालून दिलेल्या अटीचे पालन करत अंत्यविधीसाठी येऊ नये.सर्वांनी घरात सुरक्षित राहण्याची विनंती केली गेली आहे. सर्व हितचिंतकांना अंत्यदर्शन फेसबुक लाईव्ह द्वारे उपलब्ध केले जाणार असल्याची माहिती यड्रावकर कुटुंबाने दिली.

