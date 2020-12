हृदयद्रावक: आईने दोन मुलींसह केली आत्महत्या; नवऱ्याने फोडला हंबरडा

इचलकरंजी (कोल्हापूर) : दोन मुलींसह आईने विहिरित उडी मारून आत्महत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार जांभळी(ता.शिरोळ)येथे घडला. सुप्रिया शिवाजी भोसले(वय 24) मृणाली शिवाजी भोसले (वय 4),मृणमयी शिवाजी भोसले(वय 5) (सर्व राहणार जांभळी) अशी आत्महत्या केलेल्याची नावे पोलीस तपासात उघड झाली आहेत.गावातील पिराचा मळा भागातील विहिरीत पाच वर्षाच्या मुलीचा मृतदेह आढळून आला आहे.अन्य लहान मुलगी व तिच्या आईची शोध मोहीम पोलिसांच्या रेस्क्यू टीमने सुरू केली आहे.आत्महत्येचे कारण अध्याप समजू शकले नाही.दोन मुलींसह आईने केलेल्या आत्महत्येच्या घटनेमुळे गावातून हळहळ व्यक्त होत आहे. सोमवारी दुपारी शाळेला जाण्याचे कारण सांगून संबधित महिलेने दोन मुलींसह घर सोडले.मात्र सायंकाळ झाली तरी घरी न आल्याने महिलेच्या घरातील कुटुंबीय चिंतेत पडले.याबाबत महिलेच्या पतीने त्वरित शिरोळ पोलिसांत धाव घेतली. त्यांनतर मंगळवारी सकाळी महिलेच्या पतीने पै पाहुणांच्या चौकशी केली.अखेर ग्रामपंचायतिच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात एक महिला दोन मुलींसह पिराच्या मळ्याकडे जाताना निदर्शनास आली. त्यानंतर शोध घेताना पिराच्या मळ्यातील विहरित लहान मुलींचा मृतदेह पाण्यात तरंगताना दिसला.या घटनेने हैराण झालेल्या गावकऱ्यांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली. त्वरित शिरोळ पोलिसांनी धाव घेऊन अन्य मुलीचा व आईचा शोध घेत आहेत. नवऱ्याने फोडला हंबरडा

आपल्या बायकोने व मुलींची आत्महत्या केल्याने पती शिवाजी भोसले यांनी घटनास्थळी मोठा हंबरडा फोडला.भोसले कुटुंबात आशा प्रकारचा अनर्थ घडल्याने नातेवाईकासह ग्रामस्थांचा आक्रोश हृदय पिटाळून टाकणारा होता. संपादन- अर्चना बनगे

