महावितरण कर्मचाऱ्यांची  पुरात पोहत जावून मोहीम फत्ते 

कोल्हापूर : दमदार पावसामुळे नदी, नाल्यांना पूर आले. केर्ले (ता.करवीर) येथे पुरात वीज खांबावर वीज पुरवठ्यात बिघाड झाला होता. यामुळे तीन गावांचा पाणी पुरवठा खंडीत झाला. अशावेळी महावितरणच्या चार जिगरबाज कर्मचाऱ्यांनी पुराच्या पाण्यातून पोहत जात वीज पुरवठा सुरळीत केला.

केर्ले येथून भुयेवाडी विभागाला वीज पुरवठा होतो. केर्ले येथे ट्रान्सफार्मर पुराच्या पाण्यात बुडाले. खांबाभोवती 3 ते 5 फुट पाणी होते.

वाढलेले गवत झुडपेही होती मात्र येथे वीज पुरवठा दुरूस्ती केला नसता तर भुये, भुयेवाडी व निगवे गावांचा पाणी पुरवठा वीजे अभावी बंद राहिला असता यासाठी वरिष्ठ तंत्रज्ञ अनिल लेंगरे व कर्मचारी नितीन गुरव यांनी पोहत जावून वीज पुरवठा दुरूस्त केला. यावेळी केर्लीचे महावितरण शाखेचे अभियंता ऋषीकेश ,उत्तम शिंगे, राजू लांजे, सुभाष विचारे व उपअभियंता विक्रांत सपाटे यांचे मार्गदर्शन लाभले. पंधरा दिवसात 35 ठिकाणी

वीज पुरवठा सुरळीत

पुराचे पाणी तीन चार दिवसापेक्षा अधिक काळ राहीले तर आणखी गैरसोय होते अशा स्थितीत वीज पुरवठा बंद पडल्यास तातडीने ते पूर्ववत करण्यावर महावितरण कर्मचाऱ्यांचा भर आहे. प्रसंगी जीव धोक्‍यात घालून महावितरणचे कर्मचारी पोहत जात वीज सुरळीत करत आहेत. पंधरा दिवसात जवळपास 35 ठिकाणी असा प्रकरण जोखीम पत्करून वीज पुरवठा सुरळीत केला आहे.



