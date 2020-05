परप्रांतीय कामगारांची मुजोरी सरपंचांवर उचलला हात

तारदाळ (कोल्हापूर) : परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या गावाकडे सोडण्याचे नियोजन होत असतानाच खोतवाडी येथील सरपंचांवरच पाचशे कामगारांनी हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. कामगारांनी दहशत माजवली. घटनास्थळी शहापूरचे पोलिस निरीक्षक प्रकाश निकम, जिल्हा परिषद सदस्य प्रसाद खोबरे आणि पोलिसांनी दहशत मोडून काढली. परिसरात दोन तास पोलिसांचा फौजफाटा हजर होता. गेले चार दिवस ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून खोतवाडी आणि परिसरामध्ये असणारे परप्रांतीय कामगारांना दररोज तीनशे ते चारशे कामगारांना त्यांच्या गावाकडे सोडण्यासाठी पाच ते सहा गाड्‌यांचे नियोजन केले आहे. दररोज कामगार जात आहेत; परंतु आज सकाळी दहा वाजता परप्रांतीय कामगार एकत्र येत सरपंचांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे परिसरात गोंधळ माजला. यावेळी काही गावातील नागरिकांनाही धक्काबुक्की झाली. सरपंच संजय चोपडे गेली पंधरा दिवस खोतवाडी आणि परिसरातील कामगारांना त्यांच्या गावी सोडण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. गेल्या चार दिवसात पंधराशेवर कामगारांना पाठविले. असे असताना कामगारांनी सरपंच संजय चोपडे यांच्याबरोबर वाद घालीत हल्ल्याचा प्रयत्न केला. पाचशेवर असणाऱ्या कामगारांनी काही काळ दहशत माजवली होती. दरम्यान, पोलिस निरीक्षक प्रकाश निकम फौजफाट्यासह येताच दहशत करणारे कामगार पळून गेले. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य प्रसाद खोबरे, ग्रामपंचायत सदस्य गजानन नलगे अनिल माने यांच्यासह सदस्यांनी जमाव पांगवून कामगारांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला प्रयत्न केला. दरम्यान डीवायएसपी गणेश बिरादर यांनी भेट देऊन मारामारी करणाऱ्या कामगारांना ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी 7 कामगारांना ताब्यात घेतले आहे. कामगारांनी सरपंचांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याने संबंधित दहशत माजविणाऱ्या कामगारांवर कारवाईची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. - ग्रामपंचायत सदस्यांसह तलाठी व लोकप्रतिनिधी यांच्या सहकार्यातून परप्रांतीय कामगारांना त्यांच्या गावी सोडण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. त्यांच्या भोजनाची सोय ग्रामस्थांनी केली आहे. पंधराशे कामगार सोडले आहेत. असे असताना बिहारच्या कामगारांनी अतितायीपणा करून माझ्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला.

- संजय चोपडे, खोतवाडी सरपंच



Web Title: Mujori of foreign workers raised their hands on the sarpanch