महापालिका कंत्राटी कर्मचारी तीन महिने पगाराशिवाय

कोल्हापूर ः कोरोना साथीमध्ये जीवाची बाजी लाऊन काम करणाऱ्या आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यापासून पगारच झाला नसल्याने त्यांची ससेहोलपट सुरु आहे. कंत्राटदार, आरोग्य विभाग, आस्थापना विभाग हे या पगाराच्याबाबतीत एकमेकाकडे बोट दाखवून बेजबाबदारपणे वागत असल्याचे समोर आले आहे. गोरगरीब आरोग्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी अखेर आज प्रशासक डॉ.कादंबरी बलकवडे यांच्याकडे व्यथा मांडली.

सुरवातीला महापालिकेचा कांही संबध नाही, एसपी एंटरप्रायजेस कंपनीचेच ते कर्मचारी असल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र आता महापलिकेनेच कंत्राटदाराचे बिल दिले नसल्याने त्यांचे वेतन थकित असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकाराची खात्री करुन कार्यवाही करु, असे आश्‍वासन प्रशासक डॉ.कादंबरी बलकवडे यांनी दिले आहे.

कोरोना काळात अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे कंत्राटी भरती करण्यात आली. कोरोना काळात विविध अमिषे दाखवून कंत्राटदाराकडून ही कामे करुन घेण्यात आली. पण या कामाची बिले वेळेवर अदा केली जात नाहीत किंवा त्याबाबतीत योग्य त्या प्रक्रियाच पार पाडल्या नसल्याच्या कांही बाबी समोर येत आहेत. पण याचा फटका मात्र गोरगरीब कर्मचाऱ्यांना बसत आहेत. कंत्राटी कंपन्यांकडूनही लूट

महापालिकेच्या आस्थापना खर्च वाढल्याने कोणतीही भरती करायची झाल्यास ती कंत्राटी पध्दतीने केली जाते. महापालिकेच्या विविध विभागाकडे असे कंत्राटी कर्मचारी आहेत. त्यांची संख्या मोठी आहे. पण ज्या कंपन्यांना या कामाचे ठेके मिळतात. त्या कंपन्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे दरमहा चौदा हजारांप्रमाणे पैसे आकारतात. प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्याच्या हातावर सात ते आठ हजार ठेवले जातात. उर्वरित पैसे ठेकेदार कंपन्याच घेत आहेत. धोकादायक आणि जोखीम घेऊन कामे करुनही कमी पैसे या कर्मचाऱ्यांना मिळत आहेत. संपादन - यशवंत केसरकर

