राष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये केरळला  मागे सारून महाराष्ट्राची मुसंडी 

कोल्हापूर : अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाने (एआयएफएफ) गत हंगामात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्याची घोषणा केली आहे. यात वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल असोसिएशनने (विफा) मातब्बर केरळला मागे सारून दुसरा क्रमांक पटकावत मुसंडी मारली. एआयएफएफने राज्य संघटनांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी विविध विभागांत केलेल्या कामगिरीच्या आधारे मानांकन जाहीर केले आहे. अपेक्षेप्रमाणे बंगालने पहिला क्रमांक पटकावून भारतीय फुटबॉलमधील हुकूमत कायम ठेवली. कर्नाटक आणि तामिळनाडूनेही छाप पाडली आहे. एआयएफएफने राज्य फुटबॉल संघटनांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी गत हंगामात केलेल्या कामगिरीचा आढावा घेतला आहे. फुटबॉल विकासासाठी लागणारे निकष यासाठी ठेवले होते. यात प्रशिक्षकासाठी केलेले लायसन्स कोर्स (ड आणि ई), पंचासाठी राबविलेली शिबिरे, ग्रासरूटमधील आयोजित केलेली बेबी लिगची संख्या, युवा आय लिग संघ, विविध स्पर्धा आदी निकष यासाठी लावले होते. याचा निकाल एआयएफएफचे सचिव कुशल दास यांनी जाहीर केला. यात अपेक्षेप्रमाणे भारतीय फुटबॉलमधील वर्चस्व असणाऱ्या बंगालने पहिले, तर केरळने तिसरे स्थान मिळविले. काही वर्षांत विफाने फुटबॉल प्रशिक्षक संख्या वाढण्यासाठी विक्रमी संख्येने डी लायसन्स कोर्स घेतले. त्यामुळे देशात सर्वाधिक प्रशिक्षित प्रशिक्षक महाराष्ट्रात आहेत. फुटबॉल पंचासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष शिबिरे घेऊन संख्या वाढवली. महिला, पुरुषसह 13 आणि 15 वर्षांखालील खेळाडूंसाठी

आंतरजिल्हा स्पर्धा नियमित आयोजित केल्या. 18 वर्षांखालील मुलांच्या बी. सी. रॉय राष्ट्रीय स्पर्धेत महाराष्ट्राने विजेतेपद पटकावून धडाकेबाज कामगिरी केली. महिला इंडियन फुटबॉल लिगसाठी (आय लिग) पात्रता स्पर्धा विफाने घेतली. युवा आय लिग स्पर्धेत राज्यातील दहा संघांनी सहभाग घेतला. महाराष्ट्रातील फुटबॉल दृष्टिक्षेपात

*नोंदणीकृत फुटबॉलपटू - 8475

*प्रशिक्षित पंच -745

*लायसन धारक प्रशिक्षक - 673

*नोंदणीकृत वरिष्ठ संघ : 153

*संलग्न जिल्हे - 35 "विफाचे अध्यक्ष खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळाडू, प्रशिक्षक आणि पंच यांच्या विकासासाठी जोमाने उपक्रम सुरू आहेत. आंतरजिल्हा स्पर्धांतून नवोदित खेळाडूंना अधिक संधी देण्यासाठी प्रयत्न केले. एआयएफएफच्या शाबासकीमुळे विफा कार्यकारी मंडळाच्या प्रयत्नांना अधिक बळ मिळेल.'

- मालोजीराजे छत्रपती, उपाध्यक्ष, विफा, मुंबई.



Web Title: Musandi of Maharashtra after Kerala in national football