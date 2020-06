"नियतीच्या फेऱ्यात माय-लेकरांची ताटातूट 

कोल्हापूर : बारा वर्षापूर्वी कोंडाळ्यात थंडीने कुडकडणाऱ्या अज्ञात नवजात अर्भकाला फरजाना नदाफ यांनी पोटाशी कवटाळले. त्याला मायेची उब दिली. मुळात नदाफ दांपत्याचं हातावरचं पोट. तरीही घरात आलेल्या या गोंडस बाळाला त्यांनी पोटच्या पोरापेक्षाही अधिक लळा लावला. आफहान असं त्याचं नाव त्यांनी ठेवलं, तो इंग्रजी शाळेत जावू लागला. गेली बारा वर्षे आफहाननं या साऱ्या घरालाच आनंदाचं कोंदण दिलं. पण, नियतीलाच कदाचित हे मान्य नव्हतं. दोन महिन्यापूर्वी त्याला ब्लड कॅन्सरच्या गंभीर आजारानं ग्रासलं. त्याच्या अम्मानं जमवेलीली पै न पै त्याच्यासाठी खर्च केली. पण, अखेर आफहाननं साऱ्यांचाच निरोप घेतला आणि या साऱ्या गोतावळ्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. पण, तरीही त्यातून सावरून त्याची अम्मा मात्र अशा निराधार मुलांसाठी शाळेचा विचार करते आहे. नदाफ कुटुंबीय सुभाषनगर रोहिदास कॉलनीत राहतात. भर पावसात कोंडाळ्यात रडणारे अर्भक दिसताच फरजाना त्यांनी त्याला घेवून "सीपीआर' गाठले. तेथे त्याच्यावर उपचार केले. पण त्याच्या पालकांचा पत्ता मिळाला नाही. अखेर त्यांनीच सर्व कायदेशीर प्रक्रिया करत त्याला सांभाळले. फरजाना यांचे पती मिरासाहेब आणि त्यांच्या सर्वच कुटुबीयांनी या आफहानवर जीवापाड प्रेमे केले. त्यांची मुले मराठी शाळेत शिकत असताना आफहानला मात्र त्यांनी इंग्रजी शाळेत घातले. सारं काही सुरळीत सुरू असताना दोन महिन्यापूर्वी त्याला हा ब्लड कॅन्सर असल्याचे निदान झाले आणि सारा गोतावळा त्याच्यावर उपचारासाठी धडपडू लागला. जमेल तसा सारा पैसा उपचारासाठी खर्च होत होता. पण, ब्लड कॅन्सरपाठोपाठ त्याच्या किडन्याही फेल झाल्या आणि अखेर आफहानचा जीवनाचा संघर्ष संपला. शाळेतून स्मृती जपणार

आफहानला पोटच्या गोळ्यापेक्षाही जादा प्रेम नदाफ दांपत्याने दिले. आकस्मिक ओढवलेल्या दुःखातून हे कुटुंब आता सावरते आहे. मात्र, आफहानच्या स्मृती काही केल्या कुणाच्याच मनातून जात नाहीत. कारण शाळेतही आफहान हुशार होता आणि त्याच्या हुशारीने साऱ्यांनाच लळा लावला होता. त्याच्या याच स्मृती चिरंतन जपण्यासाठी फरजाना यांनी अशा निराधार मुलांसाठी शाळा सुरू करण्याचा विचार असल्याचे सांगितले. मात्र, घरची परिस्थिती बेताची असल्याने ते शक्‍य नसल्याची जाणिवही त्यांना आहे. त्यामुळे अशी शाळा कोण सुरू करणार असेल तर ती चालवायची तयारीही असल्याचे त्या सांगतात.

