ठाई ठाई माझी विठाई..! 

कोल्हापूर : पंढरीची वारी म्हणजे एक वेगळीच आनंदानुभूती असते. मी तर वयाच्या सातव्या वर्षापासून आईबरोबर वारी करतो. आईची यंदा 30 वी, तर माझी 29 वी वारी. पण, कोरोनाच्या संकटामुळे यंदा वारीला जाणे शक्‍य नाही. तरीही विणेकरी म्हणून संधी मिळाली तर माझी वारी होईल. पण, आईची वारी मात्र यंदा चुकणार असली तरी ठाई ठाई विठाई आहे आणि हा सारा सगुण सोहळा ती घरबसल्या आठवतच आनंदवारी घडवणार आहे... प्रोफेशनल रिदम आर्टिस्ट असणारा स्वानंद जाधव सांगत असतो. स्वानंद हा तसा वारीत सहभागी होणाऱ्या तीन पिढ्यांचा जणू एक प्रतिनिधीच. यंदा कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पंढरपूरची पायी वारी होणार नाही. मात्र, तरीही विठूभक्तीचा सुगंध साऱ्या वारकऱ्यांच्या घरात तितक्‍याच आत्मीयतेने दरवळणार असल्याचे ही मंडळी आवर्जून सांगतात.

आई सुधा यांच्याबरोबर स्वानंद प्रत्येक वर्षी वारीत सहभागी होतो. हळूहळू त्याने आपल्या मित्रांनाही बरोबर घेतले आणि मग या साऱ्या गोतावळ्याची वारी कधीच चुकली नाही. पंच्याऐंशी वर्षांच्या आई-वडिलांना गेली सहा वर्षे पायी वारी घडविणारे प्रयाग चिखली (ता. करवीर) येथील शिवाजी पाटील. दादा आणि आईची पायी वारी गेली 45 वर्षे चुकली नाही. या वयातही त्यांचा वारीतील उत्साह तरुणांनाही लाजवेल, असा असतो. मात्र, यंदा वारीत सहभागी होता येणार नसले तरी खंत मात्र बिलकुल नाही. कारण, निसर्गानेच पायी वारी न करण्याची आज्ञा दिली आहे आणि प्रत्येक वारकऱ्याच्या हृदयात विठ्ठल आहे, असे ते आवर्जून नमूद करतात. ही दोन वारकरी कुटुंबांची प्रातिनिधीक उदाहरणं. मात्र, प्रत्येक वारकऱ्याला विठ्ठलाच्या दर्शनाची आस असली तरी यंदा तरी त्यांना घरातूनच विठूमाऊलीला नमस्कार करावा लागणार आहे. यंदा पंढरपूरच्या वारीत सहभागी न होता ते कोरोनाविरोधातील लढाईला आणखी बळ देणार आहेत. प्रतिपंढरपूर वारी...

जिल्ह्यातून प्रत्येक वर्षी पंढरपूरला 125 हून अधिक पायी दिंड्या रवाना होतात. ज्या वारकऱ्यांना पंढरपूरच्या वारीत सहभागी होता येत नाही, ती मंडळी आषाढी एकादशीदिवशी येथे होणाऱ्या कोल्हापूर ते नंदवाळ प्रतिपंढरपूर वारीत सहभागी होतात. हा सगुण सोहळाही आता अधिक व्यापक झाला असून, सर्वच वयोगटांतील विठ्ठलभक्त त्यात सक्रिय सहभागी होतात. मात्र, ही वारी यंदा मोजक्‍याच वारकऱ्यांच्या उपस्थितीत होण्याची शक्‍यता आहे. याबाबतचा निर्णय लवकरच होईल.



