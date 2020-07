50 वर्षांत प्रथमच होणार नाही नागपंचमी...

चंदगड : ढोलगरवाडी (ता. चंदगड) येथे 50 वर्षे राबविण्यात येणारा नागपंचमीचा उत्सव यावर्षी रद्द करण्यात आला आहे. गौराई शिक्षण मंडळाचे (कोलीक) अध्यक्ष डॉ. नितीन चौगुले व उपाध्यक्ष तानाजी वाघमारे यांनी ही माहिती दिली. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर कार्यक्रम करण्यास शासनाने मज्जाव केल्याने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्पमित्र (कै.) बाबूराव टक्केकर यांनी 1966 मध्ये नागपंचमीनिमित्त गावात पहिले सर्प प्रदर्शन भरविले. सापांची शास्त्रीय माहिती देऊन नागरिकांच्या मनातील गैरसमज दूर करणे हा उद्देश ठेवून 50 वर्षे ते सुरू आहे. शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी सर्पोद्यान सुरू केले. त्याला नॅशनल झू ऍथॉरिटीची मान्यता आहे. या माध्यमातून शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थी साप हाताळण्याचे शास्त्रशुद्ध ज्ञान घेतो. अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांना पर्यावरणाचे शिक्षण देणारी या विभागातील ही अनोखी शाळा म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर गौरव झाला आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिळनाडू येथील पोलिस, सैन्य दल, वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना येथे प्रशिक्षण दिले जाते. सध्या या सर्पोद्यानाची जबाबदारी तानाजी वाघमारे यांच्याकडे आहे. दरम्यान, नागपंचमीला सर्प प्रदर्शनासाठी चंदगड, आजरा, गडहिंग्लजसह सीमा भागातील नागरिक गावाला भेट देत असत. मात्र, यावर्षी हा कार्यक्रम रद्द केला असून, संचालक मंडळाकडून दिलगिरी व्यक्त केली आहे. कोरोनातून बाहेर पडल्यावर पुढील वर्षीपासून मात्र हे प्रदर्शन पुन्हा नव्या उमेदीने भरविले जाईल, असे कळविण्यात आले आहे. दृष्टिक्षेप

