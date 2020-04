"त्या' तरूणाचा अहवाल निगेटीव्ह ; कोरोनाबाधित महिलेसोबत केला होता प्रवास 

कोल्हापूर - कसबा बावडा येथील मराठा कॉलनीतील कोरोनाचा अहवाला पॉझीटीव्ह आलेल्या महिलेसोबत सातारा ते कोल्हापूर असा प्रवास केलेल्या करवीर तालुक्‍यातील खटांगळे येथील तरूणाचा कोरोनाचा अहवाल आज निगेटीव्ह आला. या रूग्णवाहिकेची माहिती वृत्तपत्रात आल्यानंतर स्वतःहून हा तरूण दोन दिवसांपुर्वी सीपीआरमध्ये उपचारासाठी दाखल झाला होता. मराठा कॉलनीतील 63 वर्षीय महिलेने सातारा ते कोल्हापूर असा रूग्णवाहिकेतून प्रवास केला होता. 28 मार्च रोजी ही महिला कोल्हापुरात आल्यानंतर 3 एप्रिल रोजी तिच्यात कोरोनाची लक्षणे दिसू लागल्याने तिला सीपीआरमध्ये दाखल करण्यात आले होते. 6 एप्रिल रोजी या महिलेचा कोरोना अहवाल पॉझीटीव्ह आला. यासंदर्भातील बातम्या वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाल्यानंतर याच रूग्णवाहिकेतून सातारा ते कोल्हापूर या महिलेसोबत केलेला खटांगळे ता. करवीर येथील तरूण स्वतःहून दोन दिवसांपुर्वी सीपीआरमध्ये दाखल झाला होता. त्याचा स्वॅब तपासणीसाठी मिरजेला पाठवण्यात आला होता. आज त्याचा अहवाला निगेटीव्ह आला. आज उचत (ता. शाहुवाडी) येथील एका तरूणाचा अहवाल पॉझीटीव्ह आल्यानंतर खळबळ उडालेल्या घटनेने या तरूणाचा अहवाल पॉझीटीव्ह आल्यानंतर सुटकेचा निश्‍वाःस टाकला आहे.

