गडहिंग्लजमध्ये रेशनकार्डवर नवे 642 सदस्य 

गडहिंग्लज : येथील महसूल विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या रेशनकार्डवरील नावे कमी-जास्त करण्याच्या मोहिमेला नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. अंत्योदय, प्राधान्य कुटुंब, केसरी आणि शुभ्र कार्डावर एकूण 642 नवीन सदस्यांची नावे दाखल झाली असून 183 जणांची नावे कमी झाली आहेत. प्रत्येक महसूल मंडलनिहाय ही मोहीम राबविण्यात आली होती. तहसीलदार दिनेश पारगे यांच्या मार्गदर्शनाने तालुक्‍यात मंडल अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही मोहीम झाली. अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंबातील सदस्यांनाच स्वस्त धान्य दिले जाते. केसरी व शुभ्र रेशनकार्डधारकांना धान्य मिळत नाही. दरम्यान, तालुक्‍यात अनेक रेशनकार्डमधील निधन झालेली नावे, लग्न होऊन बाहेरगावी गेलेल्या मुलींची नावे तशीच होती. याशिवाय नवीन सदस्यांची नावेही समाविष्ट झालेली नव्हती. त्यासाठी महसूल विभागाने रेशनकार्डवरील अशी नावे वगळून नवीन सदस्यांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी ही मोहीम राबविली होती. अंत्योदय व प्राधान्य गटाच्या रेशनकार्डवरील नावे वगळली नसल्याने नवीन गरजू रेशनकार्डधारकांना धान्य मिळण्यात अडचणी येत होत्या. अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत धान्याचा कोटा निश्‍चित झाला आहे. या मर्यादेपलीकडील घटकांना धान्य देता येत नाही. त्यासाठी रेशनकार्डवरील नावे कमी-जास्त होण्याची गरज होती. महसूल विभागाने राबवलेल्या मोहिमेला नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. तहसीलदार दिनेश पारगे यांच्या मार्गदर्शनाने हलकर्णी, दुंडगे, कडगाव, गडहिंग्लज, नेसरी, नूल, महागाव या मंडल कार्यालयांमध्ये मंडल अधिकारी, तलाठी यांनी ही कार्यवाही पार पाडली आहे. प्राधान्य कुटुंबात 398 नवीन कार्डे

अंत्योदय रेशनकार्डमधील तालुक्‍यात 23 जणांची नावे कमी झाली असून 92 नावे नव्याने समाविष्ट झाली आहेत. प्राधान्य कुटुंबातील रेशनकार्डमध्ये 398 नवीन नावे समाविष्ट झाली आहेत. 115 नावे कमी झाली आहेत. केसरी कार्डमधून 38 नावे कमी झाली, तर 128 नावे दाखल झाली आहेत. शुभ्र कार्डमध्ये 7 नावे कमी होऊन 24 नवीन नावे दाखल करण्यात आली. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: New 642 Members On Ration Card In Gadhinglaj Kolhapur Marathi News