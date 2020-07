मोठी बातमी - कोल्हापुरात कोरोनाग्रस्त हजारच्या उंबरठ्यावर ; आणखी आठ जणांना लागण

कोल्हापूर - नुकत्याचा हाती आलेल्या अहवालानुसार जिल्ह्यात आणखी आठ जणांचे रिपोर्ट कोरोना पॉझिटिव आले आहेत. तर गेल्या 24 तासात दोघांचा मृत्यू झाला आहे. एकूण कोरोनाग्रस्तांची संख्या ९८९ एवढी झाली आहे. आता आलेल्या अहवालांमध्ये सर्वाधिक संख्या इचलकरंजी येथील आहे. त्यामुळे इचलकरंजीवासियांच्या चिंतेत वाढ झालेली आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 761 व्यक्ती कोरोना मुक्त झाल्या आहेत. त्यापैकी आज दिवसभरात 13 व्यक्ती कोरोना मुक्त झाल्या आहेत. काल १८ जणांना लागण

गेल्या चार-पाच दिवसांपासून जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या वाढण्याचे प्रमाण कालही कायम असून, काल १८ जणांचे अहवाल रात्री पॉझिटिव्ह आले. या वाढलेल्या रुग्णांमुळे जिल्ह्यातील एकूण बाधितांची संख्या ९८९ झाली आहे.

दरम्यान, आज तेरा तर आजअखेर ७६१ जण कोरोनामुक्त घरी गेले असून १५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. कालच्या १८ बाधितांसह एकूण २२ रुग्णांवर छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. काल अहवाल पॉझिटिव्ह आलेल्या रुग्णांत आजरा तालुक्‍यातील ८५ वर्षीय वृद्धासह पाच, चंदगड तालुक्‍यातील ६, हातकणंगले व गडहिंग्लज तालुक्‍यातील प्रत्येकी दोन तर इचलकरंजी शहर व भुदरगड व शिरोळ तालुक्‍यातील प्रत्येकी एका रुग्णाचा समावेश आहे. आजरा तालुक्‍यात एकाच कुटुंबातील तिघे बाधित झाले असून त्यात दोन भावांसह एकाच्या पत्नीचा समावेश आहे. चंदगड तालुक्‍यातील बाधितात ६२ वर्षांच्या वृद्धासह ३८ वर्षांच्या महिलेचा समावेश आहे. हातकणंगले तालुक्‍यात ११ वर्षांची मुलगीही बाधित झाली आहे. चार-पाच दिवसांपासून रोज जिल्ह्यातील बाधितांची संख्या वाढत आहे. ४ जुलैपासून जिल्ह्यात एकूण ७२ नवे बाधित रुग्ण आढळले आहेत. हे सर्व रुग्ण इतर जिल्ह्यातून कोल्हापुरात आले होते. त्यांचा स्वॅब घेतल्यानंतर त्याचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. काल दिवसभरात १४१ जणांचे स्वॅब घेतले. यापैकी १८ जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले तर १२४ जणांचे निगेटिव्ह आले. हे पण वाचा - पुण्याला गेला अन् कोरोना पाॅझिटिव्ह होऊन आला

