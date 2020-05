वस्त्रनगरीत भाजीपाला विक्रीतून शोधला नवा रोजगार

इचलकरंजी ः लॉकडाउन जाहीर केल्यानंतर अनेकांचा रोजगार सुटला. त्यामुळे अशा कष्टकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले; पण यांतील अनेकांनी संकटातही संधी शोधली. यामध्ये पान टपरी, चहा, नाष्टा सेंटर, शीतपेय विक्रेत्यांसह काहीजणांनी भाजी विक्रीचा पर्याय स्वीकारला. त्यामुळे हातात चलन आल्यामुळे लॉकडाउनच्या काळात भाजी विक्रीचा अनेकांना मोठा आधार ठरला आहे. लॉकडाउन संपल्यांनतरही हाच व्यवसाय पुढे कायम ठेवण्याचा विचार यांतील काहीजण करीत आहेत. वस्त्रनगरीत आलेल्या प्रत्येकाच्या हाताला काहीना काही तरी काम मिळतेच. त्यामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून अनेकजण इचलकरंजीत आले. साहजिकच इचलकरंजी म्हणून मिनी भारत अशी ओळख आहे; पण कोरोनाच्या संकटानंतर वस्त्रनगरीतील रोजगाराचे चित्रच बदलले आहे. रोजगार नसल्यामुळे परप्रांतीय कामगार आपल्या मूळ गावी परतू लागले; पण स्थानिक श्रमिकांच्या रोजगाराचा तूर्तास प्रश्‍न निर्माण झाला. काहीजणांचे छोटे-मोठे व्यवसाय बंद राहिले. त्यामुळे त्यांची आर्थिक घडी विस्कटली; पण संकटातही काहीजणांनी संधी शोधली. पालिकेने दररोज सकाळी 6 ते 10 या वेळेत शहरातील विविध 22 ठिकाणी भाजीपाला विक्री करण्यास मंजुरी दिली. त्यानुसार हातचा रोजगार गेलेल्या अनेकांनी पर्याय म्हणून भाजीपाला विक्रीचा तात्पुरता व्यवसाय सुरू केला. पान टपरी, चहा गाडा, नाष्टा सेंटर, शीतपेय विक्रेते यांनीही लॉकडाउनच्या कालावधीत भाजीपाला कधी बाजारात बसून, तर कधी वाहनातून विक्री सुरू केला. त्यामुळे हातात पैसा पुन्हा खेळू लागला. यातून अडचणीच्या काळात अनेकांच्या संसाराला मोठी मदत झाली. भाजीपाला विक्रीतूनही चांगली कमाई होत असल्यामुळे हाच व्यवसाय पुढे चालू ठेवण्याच्या मानसिकतेत अनेकजण आहेत. नव्या रोजगाराच्या संधी

लॉकडाउनमुळे अनेक परप्रांतीय कामगार परतले. यामध्ये अनेक कारागीरांचाही समावेश आहे. पुढील काही महिने तरी हे कामगार परत येतील, अशी शक्‍यता नाही. त्यामुळे स्थानिकांना विविध प्रकारच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. आता चांगला जम बसला

माझे छोटे हॉटेल होते; पण लॉकडाउनमुळे हॉटेल बंद ठेवावे लागले. तात्पुरता पर्याय म्हणून भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला आहे. आता यामध्ये चांगला जम बसला आहे.

- अनिल डांगरे, नवीन भाजीपाला विक्रेता.

Web Title: New Employment Found From Selling Vegetables In The Textile City Kolhapur Marathi News