आयटीआयमध्ये 9 नवे ट्रेड; जाणून घ्या कोणते

कोल्हापूर : औद्योगिक क्षेत्रातील नव्या गरजा ओळखून घेतलेल्या तंत्र प्रशिक्षणाला मोठी मागणी आहे, हीच गरज विचारात घेऊन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतर्फे 9 नवे प्रशिक्षण मोफत सुरू आहे. त्यामुळे शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करणाऱ्या 18 वर्षाखालील कोणाही व्यक्तीला या प्रशिक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. अल्पमुदतीचीही प्रशिक्षण योजना रोजगार हितासाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे. कळंबा येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेवरील सर्व प्रशिक्षण दिली जाणार आहेत. प्रत्येक प्रशिक्षणाला कमीत कमी 300 तास ते 450 तास या कालावधीचा आहे. प्रत्येकी प्रशिक्षणासाठी 30 जागांवर प्रवेश मिळणार आहे. तर लेथ ऑपरेटर व सीएनसी ऑपरेटरसाठी 60 जागांवर प्रवेश मिळणार आहेत. या प्रशिक्षणासाठी आयटीआयचे अध्यावत यंत्र सामुग्री वापरली जाणार आहे तर आयटीआयच्या तज्ञ व निर्देशकांकडून हे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. हेही वाचा - कोल्हापूर : खोचीत धाडसी युवकांनी पकडली तब्बल नऊ फूट लांबीची मगर सीएनसी प्रोग्रॅमर ः डिप्लोमा इंन मॅकेनिकल इंजिनियर

डिझाइर मॅनिकल ः डिप्लामो इनमॅकेनिकल इंजिनियर

सिएनसी ऑपरेटर आणि टर्नर ः इयत्ता दहावी पास

लेथ ऑपरेटर ः 8 वी पास

ऍटोमोटीव्ह पेंटिंग टेक्‍निक ः आयटीआय पेनिंटीग किंवा बारावी पास

रिपेयर वेल्डर ः आयटीआय वेल्डर अथवा संबधीत डिप्लोमा

ऍसेंबली ऑपरेटर ः 10 वी पास

फ्रिज, एसी टेक्‍निशियन ः 8 वी पास

गॅस टंगस्टन एआरसी वेल्डींग ः 10 पास किंवा आयटीआय "जागतिक बॅंकेच्या निधीतून स्ट्रिव्ह प्रोजेक्‍ट अंर्तगत प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येत आहे. या हे प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या प्रमाणपत्रही देण्यात येणार आहे. साधारण तीन ते चार महिन्यांचे हे प्रशिक्षण आहे. या प्रशिक्षणानंतर स्वयंरोजगार सुरू करता येणार आहे. त्यासाठी प्रमाणपत्राचा उपयोग होऊ शकेल. त्यामुळे ज्यांना रोजगार करायचा आहे. अशांसाठी हे प्रशिक्षण हिताचे ठरेल.'' - प्राचार्य रविंद्र मुंडासे (आयटीआय) संपादन - स्नेहल कदम

