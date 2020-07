पूर्वीच्या पाईपशेजारीच नवी पाईप;  अमृत योजनेचे काम, 30 लाखांचा खर्च वाया 

कोल्हापूर : महापालिकेच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे एकाच कामावर पाण्यासारखा कसा पैसा वाया जातो. याचे आणखी एक उदारण समोर आले. महाव्दार रोडवर अमृत योजनेतून नव्या पाईपलाईनसाठी खोदाई सुरु केली. त्याचवेळी येथे 10 वर्षापूर्वी टाकलेली नवी पाईप वापराविना पडून आहे. या पाईपसाठीही त्यावेळी 30 लाखांचा खर्च केला होता. आता या पाईपला जोडणी करण्याऐवजी पुन्हा नवी पाईप टाकण्याचे काम सुरु झाले आहे.

लॉकडाउन असल्याने रस्त्यावर शुकशुकाट आहे. ही संधी साधून महापालिकेने महाव्दार रोडवर आजपासून नव्या पाईपलाईनच्या कामास सुरवात केली. अमृत योजनेच्या निधीतून पाईप टाकण्याचे हे काम आहे. पापाची तिकटी ते बिनखांबी गणेश मंदिर असा हा पाईपचा प्रवास आहे. सध्या हे काम सुरु आहे. याचवेळी हे काम पूर्वी केल्याची माहिती समोर आली. पण आता ही पाईप टिकेल की नाही? अशी शंका उपस्थित करत नवी पाईपलाईन पुन्हा करण्याचा निर्णय महापालिका पाणी पुरवठा विभागाने घेतला आहे. 10 वर्षापूर्वी महाव्दार रोडवर नवी पाईपलाईन टाकून घेण्याचे काम त्यावेळी मी नगरसेवक असताना केले होते. त्यानंतर प्रभाग बदलल्याने या पाईपला नंतर जोडणीच झाली नाही. पण अजूनही ही पाईप तशीच आहे. त्याला एकही जोडणी नाही. आता नवी पाईप टाकण्याऐवजी याच पाईपला कनेक्‍शन जोडले असते. तर होणारा खर्च थांबला असता.

- ईश्‍वर परमार, नगरसेवक 10 वर्षापूर्वीच्या टाकलेल्या पाईपच्या गॅरटीविषयी शंका आहे. या पाईपला जोडणी केली आणि पाईप जुनी असल्याने पाण्याच्या दाबाने ही पाईपलाईन फुटली तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? याशिवाय 2014 मध्ये अमृत योजनेच्या डीपीआरमध्ये या कामाचा समोश आहे. ते रद्द कसे करणार.

- अजित ठाणेकर, नगरसेवक.

Web Title: New pipe next to old pipe; Amrut Yojana work, cost Rs 30 lakh wasted