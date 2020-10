क्रीडा संकुलात बांधणार  नवा जलतरण तलाव 

कोल्हापूर : रेसकोर्स नाक्‍यावरील विभागीय क्रीडा संकुलात नवा जलतरण तलाव बांधला जाणार आहे. संकुलाच्या प्रवेशद्वाराच्या डाव्या बाजूलगतच्या 72 गुंठ्यांत तलावासह वसतिगृह व बहुउद्देशीय लहान सभागृह बांधण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी मान्यता मिळाल्याने जुन्या तलावात मिसळणाऱ्या सांडपाण्याच्या मुद्याला पूर्णविराम मिळाला आहे.

फुटबॉल, नेमबाजी रेंज, टेनिस, बास्केटबॉलची मैदाने खेळाडूंसाठी सुरू झाली आहेत. संभाजीनगरातून येणारे सांडपाणी जलतरण तलावात मिसळत होते. त्यामुळे तलाव जलतरणपटूंसाठी खुला करणे शक्‍य नव्हते. संकुलाचे घाईघाईत उद्‌घाटन झाल्यानंतर तलावातील सांडपाण्याचा बंदोबस्त केला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. आयआयटीचे प्रा. महंमद सलमान यांनी तलावाची पाहणी केली होती. त्याचा अहवाल जिल्हा क्रीडा कार्यालयाकडे सुपूर्द केला होता. तलावाचे काम मात्र सुरू झाले नाही. उलट, तलावातील दुर्गंधीचा त्रास मैदानावर सरावासाठी व स्पर्धेसाठी येणाऱ्या खेळाडूंना होत राहिला. तेच चित्र आजही कायम आहे.

जलतरण तलावाची जागा चुकल्याचा आरोप अनेक क्रीडाप्रेमींतून झाल्याने तलावाची जागा बदलण्यात आली आहे. त्याला जबाबदार कोण, हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. जलतरणपटूंना नवा तलाव मिळतोय, ही यातील समाधानाची बाब आहे. कोल्हापूर विभागात कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचा समावेश होतो. या जिल्ह्यातील जलतरणपटूंसाठी नवा तलाव सरावासाठी उपलब्ध होईल. त्यासाठी 72 गुंठ्यांची जागा निश्‍चित झाली आहे. तेथेच मुले व मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह बांधले जाणार आहे. छोट्या सभागृहात छोटे कार्यक्रम घेण्याच्या उद्देशाने सभागृहही बांधले जाईल. जुन्या तलावाच्या जागेत मात्र मोठे बहुउद्देशीय सभागृह बांधले जाणार असून, तेथे आठ टेनिस कोर्टस असणार आहेत. तलावात मिसळणाऱ्या सांडपाण्याच्या चर्चा थांबणार असली तरी नव्या तलावाच्या कामाला सुरवात कधी होईल, हे तूर्त सांगणे कठीण आहे. नवा जलतरण तलाव बांधण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे. कोल्हापूर विभागातील जलतरणपटूंसाठी तो महत्त्वपूर्ण ठरेल. मुला-मुलींच्या निवासाची सोय वसतिगृहाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे.

- डॉ. चंद्रशेखर साखरे, जिल्हा क्रीडाधिकारी.

