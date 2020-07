ब्रेकिंग - इचलकरंजीत कोरोनाचे अर्धशतक पार ; भाजी विक्रेत्या महिलेसह तिघांना लागण    

इचलकरंजी : शहरात आज पुन्हा नव्याने तीन कोरोना रुग्ण पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यामुळे आता शहराने रुग्णांची संख्या अर्धशतक पार केले आहे. दरम्यान जिल्हा प्रशासनाने संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर शहराला असलेले नियम कडक राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्यापासून अनेक गोष्टींना प्रतिबंध येणार आहे. शहरात गेली अकरा दिवस कोरोणाचा संसर्ग सातत्याने सुरू आहे. दररोज रुग्ण संख्या वाढतच आहे. आज बाराव्या दिवशीही तीन रुग्ण वाढले आहेत. यामध्ये कलानगर येथील यापूर्वी पॉझिटिव आलेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर गुरुकनकनगर मधिल यंत्रमाग कामगाराच्या पत्नीचाही मधील समावेश आहे. तर भाग्यरेखा टॉकीज जवळ असलेल्या महात्मा गांधी हाउसिंग सोसायटीतील एका 55 वर्षीय महिलेचा समावेश आहे. ही महिला आण्णा रामगोंडा शाळे जवळ भाजीपाला विक्रीचे काम करीत होती. हे पण वाचा - Breaking-कोल्हापुरात कोरोनाचा तेरावा बळी ; शिरोळमधील वृध्दाचा मृत्यू आजच्या तीन वाढलेल्या रुग्णांमुळे कोरोना संसर्ग झालेल्या शहरातील रुग्णांची संख्या आता 51 वर पोहोचली आहे. यामध्ये कुडचे मळा कनेक्शनमधून 33 रुग्ण तर त्रिशूल चौक कनेक्शन मधून आठ रुग्ण आहेत. यामुळे आता ऍक्टिव्ह रुग्ण संख्या 42 वर पोहोचली आहे.

