कोल्हापूर : नवीन वर्षात पानपट्टीचालक तंबाखूमुक्त पानाची श्रृखंलाच कोल्हापुरात आणणार आहेत. यातून पानपट्टीचे आता "फॅमिली पान शॉप' होणार आहे. यासाठी हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपूर, इंदोर येथील पान बनवणारे मातब्बर कोल्हापुरात येणार आहेत. त्यांच्याकडून फॅमिलीतील प्रत्येकासाठी पान तयार करण्याचे प्रशिक्षण पानपट्टीचालकांना दिले जाणार आहे. यातूनच तंबाखूमुक्तीला हातभारही लागणार आहे. नव्या वर्षात तंबाखूमुक्त पान खाण्याची सवय सर्वांना लागावी, यासाठी पानपट्टी असोसिएशनतर्फे विशेष प्रयत्न केले जातील. पानांत वैविध्य आणणाऱ्या हैदराबाद, जयपूर, इंदोर, अहमदाबाद, औरंगाबाद येथील पानपट्टीचालकांकडून महाराष्ट्रातील सहा व्यक्तींना तेथे जाऊन प्रशिक्षण घेतले आहे. तेथे पानांत किमान पंचवीसहून अधिक नमुने पाहावयास मिळाले. कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी पान तयार केले जाते. यात ड्रायफ्रुट, मॅंगो, चॉकलेट अशा पानांची व्हायरटी आहे. याच धर्तीवर अनके पानांत चुना आणि सुपारी नसेल. जिल्हा पानपट्टी असोसिएशनतंबाखूमुक्तीच्या जनजागृतीसाठी पुढे असते. महिलांसाठी "त्रयोदशीगुणी विडा'

महिलांसाठी खास "त्रयोदशीगुणी विडा' आता प्रत्येक पानपट्टीत मिळेल, अशीही व्यवस्था आहे. आयुर्वेदात त्याचे महत्त्व असून, बाळंतपणात हे पान महिलांना खाण्यास देण्याची पद्धत असल्याचे पानपट्टीचालक उमेश ठोंबरे यांनी सांगितले. आयुर्वेदिक महत्त्व असल्यामुळे अशा पद्दतीची पाने प्रत्येक पानपट्टीत देण्याची व्यवस्था नवीन वर्षात केली जाणार आहे. ज्येष्ठमध, लवंग, गुंजपत्ती यांचा वापर करून ही आयुर्वेदिक पान तयार केले जाईल. फळांची जेली वापरून वेगवगेळ्या फळांचा स्वाद देणारे पानही तयार होणार आहे. औरंगाबादप्रमाणेच कोल्हापुरात ही पाहुणचार म्हणून पानाचा वापर होईल, असे फॅमिली पान शॉप करण्याचा आमचा मानस आहे.

- अरुण सावंत, अध्यक्ष, जिल्हा पानपट्टी असो.



Web Title: In the new year, a series of leaf-free tobacco-free leaf strips will be held in Kolhapur