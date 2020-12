राधानगरीत जनेतमधून निवडून आलेल्या सरपंचांवर अविश्वास ठराव

धामोड (कोल्हापूर) : कोते (ता. राधानगरी) येथील थेट जनतेमधून निवडून आलेल्या सरपंच अनिता सचिन पाटील यांच्यावरील अविश्वास ठराव मंजूर केला. विशेष ग्रामसभेत गुप्त मतदान झाले. १५९९ पैकी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने ९३२ मतदान झाले. राधानगरी तालुक्‍यात जनेतमधून निवडून आलेल्या सरपंचांवर अविश्वास ठराव आणून मंजूर करण्याचा हा पहिलाच निकाल झाला आहे. लोकनियुक्त सरपंच अनिता सचिन पाटील यांच्यावर अविश्वास ठराव दाखल केला होता. अविश्वास ठराव तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली ९ विरुद्ध १ असा मंजूर झाला. याविरोधात अनिता सचिन पाटील यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली. त्यानुसार न्यायालयाने विशेष ग्रामसभेला सरपंचावर अविश्वास ठराव मंजूर करण्याचे अधिकार दिले. जनतेमधून अविश्वास ठरावावर मतदान घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी राधानगरी गटविकास अधिकारी संदीप भंडारी यांना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त केले होते. त्यानुसार आज विशेष ग्रामसभेत अविश्वास ठरावावर मतदान झाले. हेही वाचा- गुंठेवारीसह धक्कादायक प्रकार ? त्या ४० प्रकरणांतून भांडाफोड होण्याची शक्‍यता - सकाळी अकरा ते दुपारी चारपर्यंत मतदान झाले. येथील १५९९ मतदारांनी मतदानात भाग घेतला. त्यामध्ये ठरावाच्या बाजूने ९३२ मते पडली. ठरावाच्या विरोधात ५९० जणांनी मतदान केले. ७७ मते बाद झाली. या प्रक्रियेमध्ये थेट सरपंचांच्या विरोधात बहुमत असल्यामुळे अनिता पाटील यांच्यावरील अविश्वास ठराव मंजूर केला. तालुक्‍यात सरपंचांविरोधात ग्रामसभेत अविश्वास ठराव मंजूर होणारा हा पहिलाच निकाल आहे. राधानगरी पोलिस उपनिरीक्षक एम .एच .शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. कोते येथील लोकनियुक्त सरपंच अनिता सचिन पाटील यांच्यावरील अविश्वास ठरावावर ग्रामसभेने शिक्कामोर्तब केले. त्यासाठी घेतलेल्या मतदानात अविश्वास ठरावाच्या बाजूने १५९९ पैकी ९३२ मते पडली आहेत. अविश्वासाच्या विरोधात ५९० मतदान झाले. ७७ मतदान अवैध ठरले. ३४२ मतांनी ठराव मंजूर झाला.

- संदीप भंडारी, गटविकास अधिकारी, राधानगरी संपादन- अर्चना बनगे

