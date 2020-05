विना पास कर्नाटकात "नो एन्ट्री'... 

कोल्हापूर : महाराष्ट्रासह इतर राज्यातून विना पास येणाऱ्या नागरिकांना कर्नाटकात "नो एन्ट्री' अशी भूमिका तेथील प्रशासनाने घेतली आहे. पास नसले तर त्याला कर्नाटकात सोडू नका, अशा सूचना संबधित प्रशासनाकडून जिल्हा पोलिस दलाला आल्या आहेत. त्यानुसार किणी टोल तपासणी नाक्‍यावर पोलिसांना अधिक सर्तक राहावे लागत आहे. मुंबई, पुण्यासह देशभरातील नागरिक घरी जाण्यासाठी धडपडत आहेत. जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर परप्रांतीय नागरिक मध्यप्रदेश, बिहार, हरियाणा, राज्यस्थान, आसामकडे जात आहेत. त्यांना रेल्वेसह इतर वाहनांची सुविधा उपलब्ध करून त्यांना त्यांच्या गावी सोडण्यात येत आहे. यासाठी अनेक दिवसापासून पोलिस प्रशासन परिश्रम घेत आहे. हिच परिस्थिती इतर सर्व राज्यात आहे. कर्नाटकही त्याला अपवाद नाही. कर्नाटकात कोरोना पॉझिटीव्हची संख्या विचारात घेऊन संबधित प्रशासनाकडून राज्याबाहेर असलेल्या नागरिकांना गावी परत येण्याचा पास देण्याची सुविधा तात्पुरती बंद केली आहे. एसटीमधून सोमवारी (ता.18) काही कामगार कर्नाटकात गावी जात होते. पण त्यांच्याकडे पास नसल्याने कोगनोळी नाक्‍यावरच कर्नाटक पोलिसांनी त्यांना अडविले. त्यामुळे जिल्हा पोलिस प्रशासनाची तारांबळ उडाली होती. ऑनलाईन पास बंद

दरम्यान, कोरोनाचा वाढत्या संसर्गामुळे गावी परतण्याची परवानगी बाबतचा ऑनलाईन पासची सुविधा कर्नाटक प्रशासनाने तात्पुरती बंद केली आहे. पास व्यतिरिक्त कोणालाही कर्नाटकात पाठवू नका, अशी सूचना कर्नाटकातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी दूरध्वनीवर पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांना केली. त्यामुळे किणी टोल नाक्‍यावर जिल्ह्याच्या सीमेवरून कर्नाटकात जाणाऱ्यांकडे जर पास नसेल तर त्यांना पुढे प्रवेश न देण्याची भूमिका जिल्हा पोलिसांना घ्यावी लागत आहे.



Web Title: "No entry" in Karnataka without pass ...