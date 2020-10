आत्मदहन नको, मार्ग काढा ; पोलिस करताहेत समुपदेशनाचे काम 

कोल्हापूर : कौटुंबिक अथवा नागरी सुविधांचा प्रश्‍न असो, अगर पुनर्वसनाचे रखडलेले काम, अशा अन्यायग्रस्त व्यक्तींकडून आत्मदहनाचा इशारा दिला जातो. शासकीय विभाग कोणताही असला तरी संबंधित व्यक्तीला शोधून त्याचे वेळीच मतपरिवर्तन करण्याचे आव्हान पोलिस प्रशासनाला पेलावे लागते.

कौटुंबिक प्रश्‍नाबरोबर सामाजिक प्रश्‍न, नागरी सुविधेबाबत शासकीय कार्यालयावर मोर्चे, धरणे आंदोलन केली जातात. याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी पोलिस प्रशासनावर असते. त्यासाठी पोलिस बंदोबस्त नेमून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. काही वेळा अन्यायग्रस्तांकडून आत्मदहनाचा इशारा दिला जातो. या संबंधीची माहिती थेट संबंधित पोलिस ठाण्यात अगर संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेला दिली जाते. ही माहिती मिळताच पोलिस यंत्रणेचे काम सुरू होते. आत्मदहनाचा इशारा देणाऱ्या व्यक्तीचा शोध पोलिस यंत्रणेकडून घेतला जातो. त्यानंतर त्या व्यक्तीचे प्रश्‍न जाणून घेतले जातात. त्याला कोणत्या मार्गाने दाद मागयची, याची माहिती देऊन त्याचे समुपदेशन करत पोलिस मतपरिवर्तनाचे काम करतात. इशारा देणाऱ्या एक ते दोन टक्के व्यक्तींचा संपर्क होत नाही. त्यांचा मोबाईल स्वीच ऑफ असतो. त्यावेळी ती व्यक्ती शोधण्यासाठी पोलिसांना कसरत करावी लागते. ती व्यक्ती कोठे काम, व्यवसाय करते, ती कोणाच्या संपर्कात आहे, याचा शोध घ्यावा लागतो. संबंधिताला ओळखणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घ्यावा लागतो. त्यासाठी संबंधित व्यक्ती जेथे काम करते, त्या विभागाशीही संपर्क साधावा लागतो; पण कोणत्याही परिस्थितीत संबंधित व्यक्तीचे मतपरिवर्तन करून त्याला न्याय कसा मिळेल, यासाठी त्याला मार्गदर्शन करण्याचे काम पोलिस यंत्रणेला करावे लागते.

शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात जिल्ह्यातील इतर पोलिस ठाण्याच्या तुलनेत आत्मदहनाच्या इशाऱ्याची पत्रे येण्याचे प्रमाण अधिक आहे. तत्परतेने मतपरिवर्तन करा;

पोलिस अधीक्षकांच्या सूचना

इचलकरंजीत घडलेल्या दुर्दैवी घटनेची दखल वरिष्ठ पातळीवर घेतली आहे. यासंदर्भात संबंधिताचे वेळीच मतपरिवर्तनाचे काम तत्परतेने आणि जलदरीत्या करा, त्यासाठी वरिष्ठांचे मार्गदर्शन घ्या, अशा सूचना पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांच्याकडून जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाण्याच्या गोपनीय विभागाला दिल्या आहेत.



