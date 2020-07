व्यवहार नाही, कर्ज नाही..तरीही आली बॅंकेची नोटिस 

कोल्हापूर : कधी बॅंकेची पायरी न चढलेली नाही, कर्जासाठी कधी अर्ज केला नाही. पण क्रांतीसिंह नाना पाटीलनगर परिसरातील काही महिलांना सांगली जिल्ह्यातील अवसायानात गेलेल्या एका बॅंकेकडून थकबाकीच्या नोटीसा आल्या. अडीच ते पावणेदोन लाख रुपये थकबाकीच्या नोटीसा पाहून संबधित महिलांच्या पायाखालची वाळूच सरकली. याबाबत येथील सामाजिक कार्यकर्ते गजानन विभूते यांनी हा प्रकार शाहूपुरी पोलिसांच्या कानावर घातला. क्रांतीसिंह नाना पाटीलनगरात सामान्य कुटुंबातील गृहीणींना दोन चार दिवसापूर्वी सांगली जिल्ह्यातील अवसायानात निघालेल्या एका बॅंकेच्या नोटीसा आल्या. या नोटीसावर कर्जाची मुद्दल दोन लाख व त्यावरील व्याज असा अडीच ते तीन लाखांची येणे रक्कम नमुद आहे. ही थकबाकी येत्या 15 दिवसात भरावी, अन्यथा पुढील कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यात नमुद करण्यात आले आहे. अशा नोटीसा हाती पडल्याने संबधित महिलांच्या पायाखालची वाळूच सरकली. कधी बॅंकेशी व्यवहार केला नाही. कसला अर्ज अगर कागदपत्रे दिले नाहीत. पण आपल्या नावे कर्ज कोणी उचलले व कशाच्या आधारे ते बॅंकेने दिले. असे प्रश्‍न संबधित महिलांना पडले. याबाबत गजानन विभुते यांनी संबधित महिलांना घेऊन थेट शाहूपुरी पोलिस ठाणे गाठले. येथे त्यांनी घडलेला प्रकार सांगून तक्रार दिली. याबाबत पोलिस अधिकाऱ्यांनी उद्या (ता.15) चर्चेला बोलावले असल्याचे विभुते यांनी सांगितले. नावे उचल केलेल्या कागदपत्रावर स्वाक्षरी

आलेल्या नोटीसाबाबत संबधित एक महिला बॅंकेत चौकशीसाठी गेली. त्यावेळी तिच्या नावे उचल केलेल्या कर्जाच्या कागदपत्राची स्वाक्षरी दिसली. त्यावेळी तिने आपला अंगठा आहे, मला सही येत नसल्याचे सांगितल्याचे विभुते यांनी सांगितले. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: No transaction, no loan..but notice from bank