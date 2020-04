आता नागरिक फिरणार भयमुक्त

कोल्हापूर ः शहरातील भटक्‍या कुत्र्यांना नियंत्रणात आणण्यासाठी नियोजन समितीच्या माध्यमातून लवकरच ऍनिमल ऍम्ब्युलन्स उपलब्ध करून देऊ, तसेच मोकाट जनावरांसाठी कायमचा निवारा करण्यासाठी पालिकेचा पन्नास लाख निधी उपलब्ध आहे. आणखी निधीची गरज भासल्यास उपलब्ध करून देऊ, अशी ग्वाही पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली. लॉकडाऊनमुळे शहरात भटक्‍या कुत्र्यांचा आणि जनावरांचा प्रश्न निर्माण होत आहे. या भटक्‍या जनावरांच्या अन्नाचा आणि चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी भटक्‍या जनावरांवर नियंत्रण करण्यासाठी पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी आज अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. पशुसंवर्धन उपसंचालक, आयुक्त, आरोग्य अधिकारी, पशु वैद्यकीय अधिकारी आणि विविध एनजीओ उपस्थित होते. बैठकीत शहरातील भटक्‍या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर आणि मोकाट जनावरांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. यावेळी विविध एनजीओच्या प्रतिनिधींनी शहरातील भटक्‍या कुत्र्यांना खाऊ घालण्याचे काम आपण पार पाडू, यासाठी शहरातील भाग हा विभागून घेऊन या भटक्‍या कुत्र्यांना खाऊ घालू असे सांगितले. चर्चेनंतर शहरातील सर्व भटक्‍या कुत्र्यांची संख्या मोजून त्यांच्या गळ्यामध्ये बेल्ट घालणे, त्याचबरोबर रेबीज प्रतिबंधक लस देण्याचा निर्णय झाला.

बैठकीस पशुसंवर्धन उपसंचालक डॉ युसूफ पठाण, आयुक्त डॉ मल्लिनाथ कलशेट्टी, मनपा आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप पाटील, पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ विजय पाटील यांच्यासह अमोल बुट्टे, मिलिंद धोंड, डॉ अरुण शिंत्रे, डॉ सी आर कापडी, कौशिक मोदी, अशपाक आजरेकर, संयोगीता माने, कल्पना भाटिया आदी उपस्थित होते.

Web Title: Now citizens will be free from fear