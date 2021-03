इचलकरंजी : अनधिकृत नळ कनेक्‍शन अधिकृत करण्यासाठी अभय योजना राबवण्याचा प्रस्ताव चर्चेसाठी पालिका सभागृहासमोर येणार आहे. केवळ एक हजार रुपये भरल्यास नळ कनेक्‍शन अधिकृत करण्याचा हा प्रस्ताव आहे. यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नातही भर पडणार आहे. शिवाय वर्षानुवर्षे अनधिकृत नळ कनेक्‍शनचा होणार वापर थांबण्यास मदत होणार आहे. पाणी पुरवठा सभापती विठ्ठल चोपडे यांनी प्रस्ताव आणला आहे. अनधिकृत नळ कनेक्‍शन शोधण्याची मोहिम राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये अनधिकृत नळ कनेक्‍शन घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास तीन वर्षाची पाणीपट्टी व 5 हजार रुपये दंड भरण्याची तरतूद आहे. तत्पूर्वी, अभय योजना राबवण्याचा प्रस्ताव सभागृहासमोर मंजुरीसाठी आहे. शहरात सुमारे 57 हजार मिळकती आहेत. पण तुलनेने नळ कनेक्‍शनची संख्या खूपच कमी आहे. सध्या 43 हजार नळ कनेक्‍शन असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे शहरात परस्पर अनेकांनी नळ कनेक्‍शन घेतल्याची चर्चा होत असते. यापूर्वीही असे प्रकार उघडकीस आले आहेत. अनेक वर्षापासून असे अनधिकृत नळ कनेक्‍शन वापरणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. पण राजकीय कारणास्तव त्याचा शोध घेण्याकडे गांभिर्याने पाहिले जात नाही. मुळात पाणी पुरवठा विभागाकडून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. पाणीपट्टी वाढवण्यास विरोध होतो. पाणी पुरवठ्यावर होणारा खर्च आणि उत्पन्न यामध्ये तफावत आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर अनधिकृत कनेक्‍शन अधिकृत करण्याची नागरिकांना संधी देण्याचा प्रस्ताव अभय योजनेच्या माध्यमातून सभागृहासमोर चर्चेला ठेवण्यात येणार आहे. पालिकेला मिळणार उत्पन्न

या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाल्यास दंडात्मक कारवाई होणार नाही. त्यामुळे केवळ एक हजार रुपये भरल्यास अनधिकृत कनेक्‍शन अधिकृत करता येणार आहे. यातून पालिकेच्या तिजोरीत उत्पन्न जमा होणार आहे. शंभर रुपयात नळ कनेक्‍शन

नविन पाणी कनेक्‍शन घेण्यासाठी अनामत रक्कमेसह सुमारे तीन हजार रुपये खर्च येतो. त्या ऐवजी केवळ 100 रुपयात नळ कनेक्‍शन देण्याचाही प्रस्ताव आहे. यातून पालिकेला उत्पन्न मिळण्यासह अनधिकृत नळ कनेक्‍शन घेण्याचा प्रकार पायबंद बसण्यास मदत होणार आहे. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: Now In Ichalkaranji Abhay Yojana For Water Connection Kolhapur Marathi News