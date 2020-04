आता याला काय म्हणावं... वीज अभियंत्यालाच केला दंड

दानोळी (जि. कोल्हूापूर) : येथील उपकेंद्राची बंद पडलेली लाइन सुरू करून घरी परतणाऱ्या अभियंता प्रवीण सूर्यवंशी आणि वरिष्ठ तांत्रीक कर्मचारी अविनाश बोरसे यांच्याकडून जयसिंगपूर पोलिसांनी दंड वसूल केला. त्यामुळे अत्यावश्‍यक सेवेतील कर्मचारी संताप व्यक्त करीत असून यापुढे वीज पुरवठा बंद पडल्यास दुरुस्तीला जाण्याबाबत गांभीर्याने विचार करू अशी भावना व्यक्त केली आहे. याबाबतची माहिती अशी, आज दुपारी दानोळीतील उपकेंद्राचा वीज पुरवठा बंद पडला. अभियंता सूर्यवंशी स्टाफ समवेत जैनापूर फाटकापासून दानोळी उपकेंद्रापर्यंत भरदुपारी लाईन तपासली. जयसिंगपूर सबस्टेशनमधून वीज पुरवठा सुरू करून परत येताना त्यांना येथील बसस्थानक चौकात तथाकथित पोलिसमित्राने थांबवून त्यांच्याकडे मोटारसायकलची कागदपत्रे मागितली. वाहन चालवण्याचा परवाना, गाडीची कागदपत्रे तपासून दोन पोलिसांना कारवाई करण्यास सांगितले. त्या वेळी अभियंत्यांनी पोलिसांना अत्यावश्‍यक सेवेत असून बंद पडलेला वीजपुरवठा सुरू करण्यास गेलो होतो असे सांगितले. त्यांच्या गाडीला तहसीलदारांचा अत्यावश्‍यक सेवा वाहन परवाना चिटकविलेला असताना पोलिसांनी त्यांचे काहीही ऐकून न घेता दंड केला.

