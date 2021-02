इचलकरंजीत कोरोना रुग्णांची संख्या शून्यावर

इचलकरंजी : जिल्ह्यात सर्वाधिक कोरोनाचा कहर बनलेली वस्त्रनगरी आज तब्बल आठ महिन्यांनी कोरोना रुग्णांची संख्या शून्य झाली आहे. उपचार घेत असलेल्या चार रुग्णांनी आज कोरोनावर मात केली. सध्या शहरात एकही कोरोनाबाधीत रुग्ण नाही. कोरोनामुक्तीसाठी प्रयत्न केलेल्या सर्वांचे नगराध्यक्षा अलका स्वामी यांनी आभार मानले. पण यापुढेही आवश्‍यक ती खबरदारी घेण्याचे त्यांनी आवाहन केले आहे. शहरात 20 एप्रिलला पहिला रुग्ण कोले मळा येथे सापडला होता. सुरुवातीला कोरोनाचा हॉटस्पॉट ठरलेल्या कुडचे मळा येथून कोरोनाचा झपाट्याने फैलाव झाला होता. त्यानंतर जिल्ह्यात सर्वाधिक उद्रेक इचलकरंजीत झाला होता. महाराष्ट्रात सर्वाधिक मृत्यूदर इचलकरंजीत होता. त्याची गंभीर दखल शासन पातळीवर घेण्यात आली होती. त्यानंतर कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी विविध पातळीवर उपाय योजना करण्यात आल्या होत्या. विशेष म्हणजे जिल्ह्यात सर्वप्रथम कोरोनाचा उद्रेक इचलकरंजीत झाला. त्याचप्रमाणे कोरोनावरही जिल्ह्यात प्रथम इचलकरंजीतच नियंत्रण मिळविण्यात यश आले. अलीकडे रुग्णांची संख्या कमी कमी होत गेली होती. अधून-मधून एक-दोन रुग्ण सापडत होते. पण उपचार घेण्याऱ्या रुग्णांची संख्या कायम होती. मात्र आज उर्वरीत 4 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली. नवीन रुग्ण न आढळून आल्यामुळे इचलकरंजीत तब्बल आठ महिन्यांनी कोरोना रूग्णांची संख्या शून्य झाली आहे. कोरोनाच्या काळात आयजीएम रुग्णालय महत्वाचा केंद्रबिंदू झाले होते. या संकटामुळे रुग्णालयात विविध सुविधा उपलब्ध होत असल्याचे सकारात्मतक चित्र आहे. दृष्टिक्षेप

एकुण रुग्ण : 4029

उपचार घेणारे रुग्ण : 0

नवीन रुग्ण : 0

कोरोनामुक्त : 3835

मृत : 194 संपादन - सचिन चराटी kolhapur

