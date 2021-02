सरकारी कामात अडथळा  आता पडणार महागात 

कोल्हापूर : न्याय हक्कासाठी सरकारी कार्यालयात गेला तर भावनेच्या भरात अथवा स्टंट म्हणून, कोणतीही कृती करू नका, अशी कृती सरकारी कामात अडथळा आणणारी ठरेल. त्यातून गुन्हा दाखल झाला तर त्याचे दीर्घ परिणाम भोगावे लागतील. कारण शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितता देण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. आरोग्य सेवा, शासकीय योजनेसह मालमत्ता, शेतजमीन अशा कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी सर्वसमान्याला शासकीय कार्यालयात जावेच लागते. या कार्यालयातील कामाची तातडीने दखल घेतली जावी, अशी प्रत्येकाची अपेक्षा असते. तशीच शासकीय कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य पार पाडत असताना सुरक्षित वातावरण मिळावे, ही अपेक्षा असते. एखाद्या रुग्णालयात उपचार सुरू असणाऱ्या एखाद्याचा मृत्यू होतो. त्यानंतर डॉक्‍टरांवर हलगर्जीपणा केल्याचा आरोप होतो. त्यानंतर त्यांच्या अंगावर धावू जाण्यासारखे प्रकार घडले आहेत. न्याय हक्कासाठी भावनेच्या अगर रागाच्या भरात काहीवेळेस आंदोलकांकडूनही सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणारी कृतीही घडल्याच्या नोंदीही आहेत. काही ठिकाणी शासकीय कर्मचारी करत असलेल्या कामकाजाचेही व्हिडीओ तयार करून ते व्हायरल करण्याचा प्रयत्नही केला जात आहे. असे प्रकार शासकीय कर्मचाऱ्यांत असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण करतात. त्याचा परिणाम कार्यक्षमतेवर हातो.

कोवीड संकटात प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यांने जीवची पर्वा न करता कर्तव्य बजावले. शासनाच्या योजनाची व आदेशाची पूर्तता केली. या घटकाला सुरक्षितता मिळालीच पाहीजे. यासाठी पोलिस प्रशासन पुढे सरसावले आहे. पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी घेतलेल्या बैठकीत शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितता द्या. त्यांच्याकडून येणाऱ्या तक्रारीची दखल घेऊन कारवाई करा, अशा सूचना केल्या आहेत. 2020 मधील गुन्ह्यांची स्थिती

महिना दाखल उघड

* मार्च 10 10

* एप्रिल 09 09

* मे 03 03

* जून 07 06

* जुलै 09 09

* ऑगस्ट 08 08

*सप्टेंबर 02 02

*ऑक्‍टोबर 15 08

*नोव्हेंबर 03 03

Web Title: Obstruction of government work will now be costly