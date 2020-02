कोल्हापूर - व्हॅलेंटाईन डे आता दोनच दिवसांवर आला असून या प्रेमोत्सवाचा उत्साह आता आणखी वाढू लागला आहे. या आनंदोत्सवाला आज दुपारपासूनच प्रारंभ होणार आहे. जुन्या, अवीट रोमॅंटिक गीतांच्या मैफलींबरोबरच विविध हॉटेल व रिसॉर्टमध्ये अनलिमिटेड फूड, कॅंडल लाईट डिनरवर विशेष सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. विविध भेटवस्तूंबरोबरच गारमेंट आणि ज्वेलरी शोरूममध्येही आकर्षक ऑफर जाहीर झाल्या आहेत. ‘अंनिस’तर्फे जोडीदाराची विवेकी निवडही अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने बारा जानेवारीला युवक दिनापासून चौदा फेब्रुवारी व्हॅलेंटाईन डेपर्यंत राज्यभर ‘जोडीदाराची विवेकी निवड युवा संकल्प अभियान’ राबवले जाते. लव्ह आणि ॲरेंज मॅरेज या दोन्ही पध्दतींना एकत्र आणत

व मुलांचा सहभाग घेवून या उपक्रमाला प्रारंभ झाला आहे. प्रेम व आकर्षण आणि संसार व सहजीवन यातील फरक लक्षात घेणे, आदी गोष्टींवर संवादशाळा व ऑनलाईन प्रशिक्षणातून संवाद साधला जातो. अभियानाचे यंदाचे दुसरे वर्ष असून गेल्या वर्षी २६ जिल्ह्यातील पाच हजारांवर तरूणाई या अभियानात सहभागी झाली होती. यंदाच्या अभियानाची सुरवात जळगाव येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातून झाली. तीस जिल्ह्यातील तरूणाईचा त्यात सहभाग असून अभियानाची सांगता शुक्रवारी (ता. १४) शिवाजी विद्यापीठाच्या संयुक्त विद्यमाने न्यू कॉलेज येथे होणार आहे. कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे, अतुल दिघे, रिना दिघे यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती असेल. अध्यक्षस्थानी समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील असतील. यावेळी विविध विषयावर परिसंवाद व तरूण व तरूणींच्या मुलाखतीही होणार आहेत. तनुजा व निहाल शिपूरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रा. डॉ. नितीन शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभियानाच्या समारोपाचे सत्र होईल. वाचा - तरूणाई एकवटली..अन्‌ घरे सजली ० रक्तदान करूनच प्रेम... ‘प्रेम करायचे तर रक्तदान करूनच’ हे ब्रीद घेवून यंदाही राजारामपुरीतील युवा ऑर्गनायझेशनच्या वतीने रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले आहे. राजारामपुरी जनता बझारसमोरील राजाराम उद्यानात शिबिर होणार असून अधिकाधिक तरूणाईने त्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन ऑर्गनायझेशनने केले आहे. गेल्या वर्षी साडेसहाशेहून अधिक जणांनी या शिबिरात रक्तदान केले होते. रक्तदानाचे आवाहन करणारे फलक ऑर्गनायझेशनने शहरात सर्वत्र लावले असून यंदा हा आकडा आणखी वाढणार आहे.

