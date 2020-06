शाळा बांधकामात अधिकाऱ्यांचा अडथळा नको

कोल्हापूर :जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत शाळा बांधकामात अडथळा सुरु असल्याचा आरोप करत सदस्यांना स्वनिधीची 6 लाख 50 हजार रुपयांची रक्‍कम मिळालीच पाहिजे, अशी मागणी सदस्यांनी केली. अध्यक्ष बजरंग पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांच्यासह पदाधिकारी, अधिकारी यांच्या उपस्थितीत ही सभा पार पडली.

जिल्हा परिषदेच्यावतीने वतीने शाळा बांधकामाचे कंत्राट काढले जाते. हे काम 10 लाखाच्या आतील असल्याने छोटे कंत्राटदार, अशी कामे घेतात. मात्र त्या कंत्राटदारांना अनेक अडथळे आणले जात असल्याचा आरोप, स्थायी समिती सभेने केला आहे. त्यामुळे काम पूर्ण झाल्यानंतरच थेट रक्‍कम काढणे आवश्‍यक आहे. मात्र त्यांना दोन वेळा केलेल्या कामाची बिले सादर करणे, त्याचे फोटो सादर करणे, मुख्याध्यापकाचा दाखल घेणे बंधनकारक केले आहे. हे अयोग्य आहे. यामध्ये बदल करण्यात यावा, अशी मागणी स्थायी समिती सभेत सदस्य अरुण इंगवले यांनी केली.

यावेळी स्वनिधी या विषयावर चर्चा झाली. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत सदस्यांना प्रत्येकी 6 लाख 50 हजार रुपयांचा निधी देण्याचे मान्य केले आहे. यात कोणत्याही प्रकारे काटछाट न करता हा निधी देण्याची मागणी केली. सदस्यांच्या निधीतून काय खरेदी करावे, याबाबत अधिकाऱ्यांनी काही सल्ला देण्याची गरज नसल्याची प्रतिक्रिया ज्येष्ठ सदस्य अरुण इंगवले यांनी दिली. मात्र स्वनिधीबाबत कोणताच निर्णय झाले नसल्याचे अर्थ समिती सभापती प्रवीण यादव यांनी सांगितले. सोमवारी पार्टी मिटिंग

सर्वसाधारण सभेपुर्वी सत्ताधारी गटाची पार्टी मिटिंग घेतली जाते. मात्र विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी पार्टी मिटिंगला फार महत्व दिले नाही. यावेळी मात्र सर्वसाधारण सभेसाठी सत्ताधारी सदस्य आक्रमक झाल्याने सोमवारी पार्टी मिटिंग आयोजित केली आहे. सभेची मागणी करणाऱ्यांना 4 लाख स्वनिधी जादा देण्याची लालूचही दाखवण्यात आली आहे.



