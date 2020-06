श्रमदानातून भुदरगडचा जुना दरवाजा खुला 

कोल्हापूर : प्रत्येक गड-किल्ल्याला जाज्वल्य शौर्याचा इतिहास आहे आणि त्याच्या पाऊलखुणा अजूनही त्या त्या परिसरात सापडतात; मात्र या साऱ्याची साक्ष देणारे दरवाजे, मंदिरे, वीरगळ असोत किंवा विहिरी, तलाव हे काळाच्या ओघात झाकोळून गेले आणि पुढच्या पिढीला त्याच्या खुणाही शिल्लक राहिल्या नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर येथील शिवयज्ञ परिवाराच्या तरुणाईने भुदरगडची अभ्यास मोहीम सुरू केली आहे. त्यातून आता भुदरगडचा पूर्व दरवाजा पुन्हा उजेडात आला आहे. महिन्यातून किमान एक ते दोन वेळा विविध गड-कोटांची भटकंती हा शिवयज्ञ परिवाराचा जणू नेमच बनला आहे; मात्र काही महिन्यांपासून केवळ भटकंती न करता त्या त्या किल्ल्यावरील इतिहासाच्या पाऊलखुणा शोधून काढण्याचा संकल्प त्यांनी केला आणि दोन आठवड्यांपासून भुदरगडचा अभ्यास सुरू केला. त्यातून तेथील पूर्व दरवाजा, यात्रेवेळी त्या वाटेवरून जाणारी पालखी हा सारा इतिहास समजताच त्यांनी पूर्व दरवाजा शोधून काढायला सुरवात केली. परिसरातील बऱ्याच जणांना त्याची माहिती नव्हती. अखेर एका 75 वर्षांच्या आजीने एक ठिकाण दाखवले आणि त्या ठिकाणची सारी झाडे-झुडपे आणि एकूणच स्वच्छतेला या तरुणांनी प्रारंभ केला. काही तासांच्या श्रमदानानंतर दरवाजाचा एकेक अवशेष दिसू लागला आणि या तरुणांच्या हातातील टिकाव-फावड्यांना आणखी वेग आला. बघता बघता हा दरवाजा खुला झाला. या दरवाजाची पडझड जरूर झाली आहे; मात्र किमान पाच फूट उंचीपर्यंतचे अवशेष अजूनही आहेत तसेच आहेत. त्याशिवाय त्या खाली तीन पायऱ्याही असून त्याच्याही खाली आणखी काही पायऱ्या असण्याची शक्‍यता आहे.

पूर्व दरवाजाबरोबरच परिसरातील दुधी तलावानजीकच्या महादेव मंदिराची स्वच्छता या तरुणांनी केली असून पुन्हा त्या ठिकाणी तणकट, शेवाळ येऊ नये, यासाठी आवश्‍यक त्या सर्व औषधांची फवारणी केली आहे. येत्या काळात अंबामाता मंदिर परिसराचाही कायापालट आणि परिसरातील विविध मंदिरे शोधून काढण्याचा त्यांचा विचार आहे. त्यासाठी फणसवाडी, बस्तवडे येथील तरुणांनाही त्यांनी शिवयज्ञ परिवाराचे सदस्य करून घेतले आहे. काही गोष्टींसाठी पुरातत्व विभागाची परवानगी घ्यावी लागेल. त्यासाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांचे मार्गदर्शन घेऊन पुढील काम करणार असल्याचे हे आहेत शिलेदार...

निखिल जाधव, निखिल किल्लेदार, सुनील भुरके, तेजस मोरे, विनायक पाटील, विनायक सुतार, अजित बजाप्पा, अजय शिंदे, स्वप्नील पाटील, रंगनाथ रावळ, दीपक हारूगडे, सिद्धेश पाटील, ऋषीकेश सुतार, रोहितसिंह भोसले-पाटील.

Web Title: The old door of Bhudargad was opened through labor