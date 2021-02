पेरणोलीतून वर्षभरात दीड कोटीची बांबू विक्री 

कोल्हापूर ः एका वर्षात तब्बल दीड कोटी रुपयांचा बांबू गावकऱ्यांनी विकला आहे. भात, ऊस पिकाबरोबरच आता बांबू लागवड हा गावाचा व्यवसाय बनत आहे. बांबू पिक भरघोस उत्पन्न देणारे ठरणार आहे. आजरा तालुक्‍यातील पेरणोली गावातील ही स्थिती आहे.

केंद्र शासनाने आयात शुल्क वाढविल्यामुळे परदेशातून येणाऱ्या बांबू आणि त्याच्या वस्तूंच्या किमतीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे येथील मागणी वाढली आहे. बांबू अर्थात मानगा (मेसकाठी-चिवकाठी) हे बांधावरचे पीक म्हणून पाहिले जाते. तसेच पेरणोलीतील शेतकऱ्यांनी त्याकडे पाहिले. हळूहळू मागणी वाढली तसे उत्पन्न ही वाढले. शेतकऱ्यांचा बांबू पिकाकडे कल वाढला. लावणीनंतर पहिली दोन-चार वर्षे संयम ठेवला तर पुढे बांबूपासून अपेक्षेपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळत असल्याचा येथील शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. सध्या येथील बांबू लागवड पाहण्यासाठी परगावाहून, जिल्ह्यातून, राज्यातून लोक येत आहेत. अभ्यासक डॉ. हेमंत बेडकर यांनी बांबू पिकावर पीएच.डी. केली आहे. त्यांनी ही येथील शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केल्याचे शेतकरी सांगतात.

बांबू अठरा फुटांचा झाल्यास त्याचा चांगला दर मिळतो. त्याची बाजारपेठ संकेश्‍वरसह तासगाव आणि कवठेमहांकाळ, बीड, उस्मानाबाद, लातूर येथे आहे. या परिसरातूनही पेरणोली गावाच्या बांबूला मागणी वाढत आहे. वर्षाला सुमारे वीस हजार टन बांबू गावातून बाहेर पाठविला जात आहे. यातून एकरी पंचवीस ते पन्नास हजारांहून अधिक उत्पन्न मिळत आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षातील सरासरी काढल्यास गावांतून सुमारे दीड कोटींचा बांबू गावातून पाठविला आहे. येथील बांबूला चंद्रपूर, गोंदीया याभागातूनही मागणी वाढली आहे. काय उपयोग

- फर्निचर

- टुथब्रेश

- शोभेच्या वस्तू

- अगरबत्तींची काडी

- हॉटेलमध्ये टेबल-खुर्चांसाठी बांबूची मागणी वाढली आहे. व्यापारी बांबू बनात येऊन स्वच्छ (सोलून) करून घेऊन जातात. पैसेही आगाऊ दिले जातात. बांबूपासून काही उपउत्पादने तयार करण्याचेही नियोजन शेतकऱ्यांकडून सुरू आहे. वर्षात सरासरी दीड कोटींच्या बांबूची विक्री झाली आहे. आयातशुल्क वाढविल्यामुळे आणखी मागणी वाढली आहे.

- सतीश कांबळे, शेतकरी, पेरणोली, आजरा संपादन - यशवंत केसरकर

Web Title: One and a half crore bamboo sales from Pernoli throughout the year