दीडशेवर वाहने अजून जागेवरच पडून

कोल्हापूर : संचारबंदीच्या काळात विनाकारण फिरणाऱ्यांची वाहने पोलिसांनी जप्त केली. ती परत देण्याची प्रक्रिया सुरू होऊन वीस दिवस उलटले; पण अद्याप दीडशेच्या घरात वाहने अजून जागेवरच पडून आहेत. "त्या' वाहन मालकांचा शोध शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेने सुरू केला. ही वाहने चोरीची असावीत अशी शक्‍यता निर्माण झाली आहे. संचारबंदीत विनाकारण फिरणाऱ्या वाहन चालकांवर दंडात्मक कारवाईपेक्षा थेट वाहने जप्त करण्याचीच प्रक्रिया पोलिसांनी सुरू केली. दररोज दोनशे ते तीनशे वाहने शहरात जप्त केली जात होती. ही संख्या अवघ्या आठ ते दहा दिवसांत चार हजाराहून अधिक झाली. जप्त वाहने ठेवण्यास शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेची जागा अपुरी पडू लागली. अखेर ही वाहने अखेर जैन बोर्डिंग, चित्रदुर्गमठ, महालक्ष्मी लॉन, पोलिस मुख्यालय, कवायत मैदान येथे ठेवण्याचा निर्णय पोलिसांनी घेतला. वाहन जप्त केले जात असल्याने विनाकारण फिरणाऱ्यांचीही संख्या कमी होत गेली. संचारबंदीत नोकरी व्यवसाय बंद असल्याने नागरिकांच्या हाताला काम नव्हते. एकंदरीत सर्वांच्याच आर्थिक परिस्थितीचा विचार पोलिस प्रशासनाने केला. जप्त केलेली वाहने फक्त 300 रुपये दंड वसूल करून परत देण्याची प्रक्रिया शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेने सुमारे वीस एक दिवसांपूर्वी सुरू केली. वाहन मालकांनी प्रक्रिया पूर्ण करून दंड भरून वाहने ताब्यात घेतली; पण या वाहनापैकी सुमारे दीडशे वाहने नेण्यास अद्याप कोणी पुढे आलेले नाही. ती अजूनही तशीच पडून आहेत. मालकांनी ही वाहने अद्याप ताब्यात न घेण्याच्या कारणांचा शोध शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेकडून सुरू झाला. यात संबधित वाहनाचा मालक बाहेरगावी गेला आहे का?, क्वारंटाईन झाला आहे का? की कागदपत्रे सापडत नाहीत का? दंडाची रक्कम भरण्याची कुवत नाही का? यासह ही वाहने चोरीची आहेत का? याचा शोध आता ते घेत आहेत. संबंधित वाहनांचे क्रमांक, इंजिन, चेस क्रमांकावरून त्याचा मूळ मालक शोधला जात आहे. याचा प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या मदतीने लवकरच यामागचे सत्य शोधले जाणार आहे.

दृष्टिक्षेपात...

* संचारबंदीत जप्त वाहनांची संख्या : 4075

* मालकांना परत केलेली वाहने : 3929

* शिल्लक वाहने - 146

-- जप्त केलेल्या वाहनांपैकी अद्याप 146 वाहने नेण्यास पुढे कोणी आलेले नाही. त्यामागचे कारण काय आहे, की ती वाहने चोरीची आहेत याचा तपास सुरू आहे. लवकरच यामागचे खरे सत्य आम्ही शोधून काढू.

- वसंत बाबर, पोलिस निरीक्षक, शहर वाहतूक नियंत्रण शाखा



Web Title: One and a half hundred vehicles are still lying on the ground