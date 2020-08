देवस्थान समितीकडून  प्रशासनास एक कोटीचा निधी 

कोल्हापूर : पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या वतीने कोरोना लढाईसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे आज एक कोटीचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला. जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्याकडे समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव यांनी धनादेश सुपूर्द केला. काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री सतेज पाटील, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, आरोग्यमंत्री राजेंद्र पाटील- यड्रावकर, देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव यांच्यासह सदस्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व्हिडिओ कॉन्फरन्स झाली होती. यावेळी जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग बळावत असून, रुग्णांवर उपचारासाठी साधनसामग्री व औषधे खरेदीसाठी एक कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने पुढील सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून हा धनादेश दिला. समितीचे सदस्य शिवाजीराव जाधव, राजेंद्र जाधव, उपसचिव शीतल इंगवले, सुयश पाटील, उत्तम मिटके आदी उपस्थित होते.



