दुर्दैव ; नव्या दुचाकीचाच झाला अपघात ; तरूणाचा जागीच मृत्यू 

बेळगाव - केवळ आठ दिवसापूर्वी घेतलेल्या यामहा दुचाकीला अपघात होऊन तरुण जागीच ठार झाला. हा अपघात बेळगाव संकेश्वर रोडवरील सुतगट्टी नजिक गुरुवारी (ता.30) रात्री घडला असून सिद्राय मनेपा नाईक (वय 24, रा. काकती) असे मयताचे नाव आहे. अपघाची नोंद काकती पोलीस ठाण्यात झाली आहे. या बाबत पोलिसातून समजलेली अधिक माहिती अशी, सिद्राय हा ड्रायव्हिंगचे काम करत होता. गेल्या आठ दिवसापूर्वीच त्याने एम एच 01 एच 8879 क्रमांकाची यामहा दुचाकी घेतली होती. त्यांच्या नात्यातील ऐकला आराम नसल्याने तो काल सायंकाळी पाचच्या सुमारास घरी सांगून दुचाकीवरून गेला होता. सिद्राय संकेश्वरकडून बेळगावकडे येत असताना रात्रीच्या सुमारास बेळगावकडून बिरणहोळकडे जाणाऱ्या भरधाव मालवाहू 407 टेंपोने वळण घेताना समोरून येणाऱ्या दुचाकीला चिरडल्याने सिद्राय जागीच ठार झाला. अपघातानंतर टेम्पो चालकाने टेम्पो तेथेच सोडून पलायन केले. हे पण वाचा - छत्रपती शिवाजी राजांचा इतिहास पाठ्‌यपुस्तकातून वगळला... अपघाताची माहिती समजताच काकती पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. या प्रकरणी आज काकती पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलीस निरीक्षक राघवेंद्र हल्लूर अधिक तपास करीत आहेत. संपादन - धनाजी सुर्वे

Web Title: one dead in accident at belgaum