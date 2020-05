उजळाईवाडी जवळ भीषण अपघातात एक ठार...

उजळाईवाडी (कोल्हापूर) - राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चार येथील उजळाईवाडी जवळ मयूर पेट्रोल पंप-भारती विद्यापीठ रोड जवळ मुख्य हायवेवर अज्ञात अवजड वाहनाने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत दुचाकी चालक आनंदा तातोबा शेंडे (वय ४०) रा.खापरे माळ, गोकुळ शिरगाव जागीच ठार झाला असून अपघाताचे दृश्य अंगावर शहारे आणणारे होते. घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार पुणे-बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावर अज्ञात अवजड वाहनाने दिलेल्या धडकेत दुचाकी क्रमांक( एम.एच -०९- इ.सी-१३८०) दुचाकीचालक जाग्यावरच ठार झाला. त्याचा मृतदेह रस्त्यावर छिन्न विछिन्न अवस्थेत स्थितीत रक्ताच्या थारोळ्यात पडला होता. घटनास्थळी गोकुळ शिरगाव पोलीस ठाण्याचे पोलीस कर्मचारी व उजळाईवाडी महामार्ग पोलीस कर्मचारी उपस्थित होते.हा अपघात गुरुवारी रात्री ८ च्या दरम्यान घडला असून मृतदेह उच्चस्तरीय तपासणीसाठी रुग्णवाहिकेतून सीपीआर हॉस्पिटलमध्ये पाठविला आहे.

