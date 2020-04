कोल्हापूर - जिल्ह्यात आणखी एक कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण भुदरगड तालुक्यातील आकुर्डी येथे सापडला आहे.या मुळे कोरोनाने ग्रामिण भागात शिरकाव केल्याचे दिसुन येत आहे. संबधित व्यक्ती 54 वर्षाची आहे, ती मुंबईत चालक म्हणून काम करते.सावंतवाडी तालुक्यातील ओटवणे गावातील गरोदर महिलेला तो घेऊन आला होता. महिलेला सोडून तो आपल्या मूळ गावी आला होता.16 एप्रिल ला कडगाव येथे त्या व्यक्तीस क्वाॅरंनटाईन केले होते.14 दिवस पूर्ण होण्यापुर्वीच त्याच्या घशात दुखु लागल्याने त्याचा स्त्राव तपासणीसाठी पाठवला होता. रात्री उशीरा त्याचा अहवाल पाॅझिटिव्ह आला, त्याला रात्री दिड वाजता सीपीआर मध्ये दाखल करण्यात आले आहे तर या बाधित व्यक्तीच्या संपर्कात कोण कोण आले याचा शोध घेण्याचे काम प्रशासन करत आहे.

Web Title: one more corona positive in kolhapur district